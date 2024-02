Olbia, incontro con la segretaria del PD Elly Schlein

Olbia. La Segretaria Nazionale del Partito Democratico Elly Schlein è in Sardegna per alcune tappe, sarà possibile incontrarla anche a Olbia, oggi, alle 16.30 nella sede del Partito di via Danimarca 17. "Il ritmo serrato delle visite, e poi la sua ripartenza per Roma in serata, non ci hanno consentito di programmare una conferenza stampa, ma saremmo molto contenti della vostra presenza per questo momento di dialogo tra la Schlein, alcuni dei nostri candidati alle elezioni regionali, tesserati e simpatizzanti del Partito", fa sapere Elisa Mulas, delegata della segreteria cittadina.