La Sardegna non entra (per ora) nella zona verde

Olbia. Da quanto emerge dai dati caricati sulla piattaforma online del centro Ue per la prevenzione e il controllo delle malattie, il sogno della Sardegna di essere zona verde sfuma, l’unica regione italiana all'interno della lista rimane il Molise. Per far parte della green zone è necessario registrare meno di 25 contagi al giorno per 100mila abitanti per 14 giorni consecutivi. Nell’Isola però c’è stato nell'arco di due settimane un numero di casi pari a 27 al giorno. Insomma, l'obiettivo è stato mancato per meno di cinquanta unità. Ad influire potrebbe essere il recente focolaio di Aritzo e un numero di tamponi non sufficiente rispetto alla quantità richiesta di 2500 giornalieri.

L’assessore regionale della Sanità Mario Nieddu commenta all'Unione Sarda: “Il mancato ingresso in zona verde non mette in secondo piano gli importanti risultati che la Sardegna continua a registrare sul piano epidemiologico”, aggiunge “Come emerge dallo stesso monitoraggio l'incidenza nei 14 giorni registra per la Sardegna il secondo dato migliore a livello nazionale, subito dopo il Molise, oggi unica regione italiana nella zona verde”. Per l'assessore regionale alla sanità, la situazione è comunque positiva perché gli indicatori epidemiologici continuano a migliorare grazie anche alla campagna di vaccinazione. La battaglia però non è ancora conclusa.