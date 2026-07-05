Il Reparto Territoriale Carabinieri di Olbia ha potenziato il dispositivo di prevenzione e controllo del territorio

Olbia. Più sicurezza per residenti e turisti: il Reparto Territoriale di Olbia si rafforza con il supporto dell’8° Reggimento Carabinieri “Lazio”.



"Con l’estate ormai entrata nel vivo e il progressivo incremento delle presenze nelle principali località turistiche della Gallura, il Reparto Territoriale Carabinieri di Olbia - come riporta lo stesso comunicato condiviso dall'arma - ha ulteriormente potenziato il dispositivo di prevenzione e controllo del territorio. Da alcuni giorni sono operativi i militari dell’8° Reggimento Carabinieri “Lazio”, che resteranno impiegati per l’intera stagione estiva, affiancando quotidianamente i Carabinieri delle Stazioni territoriali nei servizi di vigilanza e prossimità".



"I militari saranno impiegati, in particolare, nelle località di Porto Cervo, Porto Rotondo e San Pantaleo, centri che durante i mesi estivi registrano un significativo incremento delle presenze e che richiedono un dispositivo di sicurezza ulteriormente rafforzato, in grado di assicurare una presenza costante e capillare nei luoghi maggiormente frequentati da residenti e visitatori. Il qualificato contributo del personale dell’8° Reggimento, specificamente addestrato per le attività di prevenzione, controllo del territorio e pronto intervento, consentirà di implementare ulteriormente il dispositivo predisposto dall’Arma, garantendo una vigilanza continua nelle piazze, nelle aree pedonali, lungo le vie dello shopping e nei principali punti di aggregazione turistica" - riporta ancora la nota.



"Pur operando con l’equipaggiamento e la prontezza operativa richiesti dal particolare contesto, i Carabinieri rappresentano al tempo stesso un punto di riferimento per cittadini e visitatori. Durante i servizi non mancano infatti occasioni di dialogo con i turisti, che spesso si avvicinano ai militari per chiedere informazioni o semplicemente per rivolgere un saluto. Un segno di come la sicurezza passi anche attraverso una presenza visibile, disponibile e vicina alle persone. Per tutta la stagione estiva il dispositivo sarà costantemente modulato in relazione ai flussi turistici e ai principali eventi in programma, con l’obiettivo di garantire un’efficace cornice di sicurezza nelle località maggiormente interessate dalla presenza di residenti e visitatori", conclude la nota dei Carabinieri.