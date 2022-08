Golfo Aranci: successo per la Sagra del Pesce

Golfo Aranci. E' terminata con grande successo la Sagra del Pesce a Golfo Aranci. A comunicarlo è lo stesso primo cittadino Mario Mulas: "Era da tempo che Golfo Aranci non la vedevamo così, piacevolmente invasa da migliaia di presenze. È accaduto per la Sagra del Pesce giunta alla 55esima edizione, la più antica della Sardegna".

"Nello splendido giardino che abbiamo creato davanti al Municipio sono stati serviti quintali di pesce fritto da decine di volenterosi amici coordinati dalla Pro Loco e dall'instancabile Assessore Gianni Prontu. Incredibile il lavoro organizzativo, sento di ringraziare tutti coloro che hanno collaborato, come gli amici giunti da Calangianus. È stata una manifestazione ordinata e assolutamente riuscita la nostra Sagra. A Ferragosto, le celebrazioni religiose per l'Assunta sono state solo in parte disturbate dal maltempo che ha impedito di tenere la processione. Ci confermiamo nei primi posti del panorama dell'intrattenimento estivo e questo ci ripaga di ogni sforzo economico ed umano che stiamo compiendo", conclude il sindaco.