Golfo Aranci, riaperto il caso della donna colpita da una fiocina: nuova perizia sull'imputato

Olbia. Si riapre la vicenda giudiziaria legata all’aggressione subita da Petronela Codreanu, la donna ferita gravemente a un occhio da una fiocina sparata con un fucile subacqueo nel giugno 2023. Come riportato da La Nuova Sardegna, la Procura generale della Corte d’Appello di Sassari ha impugnato la sentenza con cui Pasquale Serra era stato assolto in primo grado, perché giudicato incapace di intendere e di volere. Ora, la Corte ha disposto una nuova perizia psichiatrica, riaprendo formalmente il caso.

L’episodio risale al 2 giugno 2023. Una lite tra vicini degenerò quando Pasquale Serra, secondo la ricostruzione, imbracciò un fucile da sub e fece partire un colpo indirizzato al vicino di casa. La fiocina colpì invece Petronela Codreanu, ferendola gravemente al volto. La donna perse l’uso di un occhio. Serra fu arrestato con l’accusa di tentato omicidio.

Durante il processo, il tribunale di Tempio lo aveva ritenuto non imputabile e incapace di affrontare il processo per via delle sue condizioni psichiche. L’uomo era stato assolto, con conseguente chiusura del procedimento.

Nonostante l’assoluzione, la Procura generale ha presentato ricorso, ritenendo necessario un nuovo esame sulle condizioni dell’imputato. La Corte d’Appello di Sassari ha accolto la richiesta, disponendo una nuova perizia psichiatrica per stabilire se Pasquale Serra sia oggi in grado di stare in giudizio.

L’imputato è difeso dagli avvocati Pietro Carzedda e Antonia Mele, mentre Petronela Codreanu è assistita dall’avvocata Cristina Mela.

La nuova perizia potrebbe portare a un cambiamento di scenario: se l’imputato venisse ritenuto in grado di affrontare il processo, il caso tornerebbe davanti a un giudice. In ballo ci sono la possibilità di riaprire il dibattimento e la richiesta di giustizia da parte della vittima, rimasta gravemente lesa da un’aggressione su cui ora si cerca di fare piena luce.