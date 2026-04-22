Golfo Aranci, il tappeto di Locatelli prende vita: studenti protagonisti dell’arte che va in mare

Golfo Aranci. Un tappeto che diventa esperienza, relazione e racconto collettivo. La giornata di oggi, 22 aprile, ha segnato uno dei momenti più intensi della residenza artistica “Uno sguardo su Golfo Aranci – II edizione”, promossa e organizzata da Per Arte Vie con il contributo e il patrocinio del Comune di Golfo Aranci e della Fondazione di Sardegna.

Protagonista l’artista Giulio Locatelli, che ha incontrato i ragazzi delle scuole medie di Golfo Aranci trasformando l’incontro in un vero laboratorio partecipato. Gli studenti hanno contribuito al completamento dell’opera aggiungendo ai bordi del tappeto lunghi nastri colorati, come frange capaci di animare e ampliare visivamente il lavoro. Un intervento collettivo che ha dato forma concreta all’idea di un’arte costruita insieme.

Conclusa questa fase, il coloratissimo tappeto- arazzo è stato arrotolato e trasportato fino alla spiaggia. Qui, in un passaggio tanto semplice quanto suggestivo, è stato adagiato su un grande materasso gonfiabile, pronto per il suo ingresso in mare. Anche in questo momento i ragazzi hanno partecipato attivamente, diventando parte integrante dell’installazione e della sua messa in acqua. Ne è nato un vero momento di arte condivisa: non solo un’opera da osservare, ma un’esperienza vissuta in prima persona, in cui i giovani hanno contribuito con gesti concreti alla sua realizzazione e trasformazione. Domani, giovedì 23 aprile, è attesa la restituzione conclusiva: il tappeto prenderà il largo tra SUP e kayak lungo la costa, prima della presentazione finale nel pomeriggio. Un ultimo passaggio che chiuderà il cerchio di un progetto capace di unire creatività, territorio e comunità.