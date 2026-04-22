Mistero nei cieli della Gallura: aerei non tracciati sopra Olbia?

San Teodoro. Da alcuni giorni il cielo sopra il litorale nord-orientale della Sardegna è solcato da traiettorie insolite che hanno catturato l’attenzione di residenti e turisti. Tra Olbia, San Teodoro e Budoni, sono state infatti segnalate sui social formazioni di velivoli impegnati in evoluzioni circolari, lasciando scie bianche persistenti che si discostano nettamente dalle consuete rotte commerciali.

L’aspetto che più sta alimentando il dibattito, rimbalzato rapidamente sui gruppi social e su alcune emittenti radiofoniche locali (www.radiolina.it), riguarda l’impossibilità di identificare i mezzi attraverso i comuni sistemi di monitoraggio. Le piattaforme di tracking civile come Flightradar24 ad esempio, pare che non abbiano mostrato alcuna traccia dei velivoli in questione.

Questa circostanza suggerisce l’impiego di transponder spenti o impostati su modalità riservate, una procedura standard per i mezzi della Difesa impegnati in operazioni di sicurezza o esercitazioni. L'assenza di dati pubblici rende i velivoli "invisibili" ai sistemi di rilevamento ordinari, confermando indirettamente la natura non civile dei voli.

Nonostante la crescente curiosità dei cittadini, dalle autorità competenti non è ancora giunta alcuna comunicazione ufficiale. Il silenzio istituzionale è una prassi comune in caso di programmi di addestramento militare, che spesso prevedono sessioni di volo tattico proprio sopra le coste sarde per via della particolare conformazione dello spazio aereo.

Resta da capire se le manovre si limiteranno a episodi isolati o se facciano parte di un calendario di esercitazioni più ampio previsto per i prossimi giorni. Nel frattempo, l'osservazione delle scie sopra la Gallura continua a essere l'argomento principale nelle comunità costiere, in attesa che la riservatezza lasci spazio a informazioni più dettagliate sulle finalità di queste operazioni.