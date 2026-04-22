Telti celebra la biodiversità: al via il contest "Obiettivo Tartaruga"

Wednesday, 22 April 2026
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Telti. In un’epoca in cui la tutela dell’ambiente è diventata una priorità globale, il Comune di Telti si distingue nel panorama sardo e nazionale con un’iniziativa che coniuga scienza, partecipazione cittadina e promozione territoriale. Il borgo gallurese, infatti, vanta un primato ecologico di eccezionale valore: è uno dei rarissimi territori in Italia a ospitare contemporaneamente tutte e tre le specie di terra del genere Testudo: la Testudo hermanni, la Testudo graeca e la maestosa Testudo marginata.
Per celebrare questo patrimonio vivente, l'amministrazione comunale ha lanciato il contest fotografico "Obiettivo Tartaruga", un progetto che culminerà il 23 maggio, in occasione della Giornata Mondiale della Tartaruga.
L'obiettivo dell'iniziativa non è puramente estetico. Attraverso il coinvolgimento attivo dei cittadini e dei turisti, il Comune intende sensibilizzare la popolazione – con un occhio di riguardo verso le nuove generazioni – sul rispetto della fauna selvatica. Spesso, pur vivendo a stretto contatto con queste creature millenarie, se ne ignorano le fragilità e le caratteristiche biologiche.
Diventare una "sentinella della biodiversità" significa imparare a osservare senza disturbare: il regolamento del contest sottolinea infatti l'importanza di non toccare né spostare gli esemplari, promuovendo un approccio etico alla fotografia naturalistica.
Le segnalazioni raccolte, corredate dall'indicazione del luogo dell'avvistamento, rappresenteranno un importante contributo alla mappatura della presenza del genere Testudo entro i confini comunali. Questo "censimento fotografico" permetterà di identificare le aree a maggiore densità e di valorizzare il pregio ecologico delle campagne di Telti.
Tutti gli scatti pervenuti entro il 15 maggio saranno protagonisti di una mostra speciale allestita nella suggestiva cornice dell’Anfiteatro di Monte Pino. L’esposizione sarà il cuore delle celebrazioni del 23 maggio, trasformando un momento educativo in un’occasione di promozione turistica per il territorio, capace di attrarre amanti della natura e studiosi. Ecco in poche parole come partecipare:
Soggetto: Tartarughe avvistate esclusivamente nel territorio di Telti.
Modalità: Scattare una foto senza disturbare l'animale e inviarla via messaggio privato (DM) ai canali social del Comune o pubblicarla taggando la pagina ufficiale.
Dettagli: È obbligatorio indicare la località dell'avvistamento.
Scadenza: Invio dei materiali entro e non oltre il 15 maggio.
Con "Obiettivo Tartaruga", Telti ribadisce la propria vocazione di custode della natura, invitando tutti a riscoprire la bellezza della lentezza e l'importanza della conservazione delle specie selvatiche.
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