Golfo Aranci felice di tornare in zona gialla: il Sindaco Mulas ringrazia la cittadinanza

" Vorrei dirvi tante cose in ordine sparso.. ci provo con un post che viene dal cuore e dalla pancia. Da lunedì torneremo in zona gialla. Lo facciamo con una Comunità che ha tenuto duro per 14 mesi. Con una comunità che ha saputo affrontare dei pericolosi focolai che poche settimane fa ci hanno portato ad oltre 60 positivi in Paese, e che grazie all’impegno e all’attenzione di tutti siamo riusciti ad arginare, arrivando ad oggi con solo 5 positività. Con una Comunità che è stata l’avanguardia in termini di servizi per combattere la pandemia, dalla vicinanza alle famiglie con aiuti alimentari, alle schede per la connessione internet per i ragazzi in dad, all’acquisto delle mascherine, alla convenzione con il Mater Olbia, ad oltre 3 screening di massa, la campagna vaccinale in corso, Con una Comunità che si presenterà alla zona gialla con un nuovo parco urbano, due cantieri nei quartieri, la sistemazione delle acque piovane della terza spiaggia, scuole ristrutturate, ed una nuova illuminazione ecosostenibile. Con una Comunità che si presenta alla zona gialla con già tre eventi di portata nazionale calendarizzati, nuove concessioni di suolo pubblico a supporto del commercio senza costo, la tari rinviata a fine stagione, un nuovo arredo urbano scelto insieme al Consorzio Turistico ed una campagna di promozione unica a livello italiano. Con una Comunità che è riuscita a chiudere dopo non so quanti anni il Cavalcaferrovia, dire no ad un porto industriale e no ad un allevamento intensivo".