Gallura, traghetti bloccati e disagi infiniti: l’allarme dei lavoratori transfrontalieri

Olbia. Il collegamento marittimo tra la Gallura e la Corsica è sempre più in difficoltà, con un servizio in progressivo deterioramento che penalizza lavoratori e viaggiatori.

A denunciarlo è il segretario della Fit Cisl Gallura, Tomaso Manconi, che lancia un grido d’allarme sulla situazione definita ormai “insostenibile”.

“Il collegamento peggiora col passare del tempo, nonostante le rassicurazioni arrivate nei mesi scorsi”, ha dichiarato Manconi, evidenziando le problematiche segnalate dal sindacato già da tempo.

Il servizio di traghetto, spiega, è stato modificato con un significativo allungamento dei tempi di percorrenza, una misura che era stata presentata come temporanea ma che si è trasformata in una soluzione prolungata senza prospettive di miglioramento.

“Ci avevano risposto che il servizio, così impostato, sarebbe andato avanti per un periodo breve. Invece, ora al danno si aggiunge la beffa, con il blocco della nave sostitutiva da Golfo Aranci per problemi tecnici”, ha aggiunto Manconi.



A farne le spese sono soprattutto i lavoratori transfrontalieri, costretti a prolungare la permanenza sull’isola a proprie spese, senza alcuna certezza sui tempi di rientro. Il servizio attualmente impiegato presenta una percorrenza di tre ore superiore rispetto a quella originaria, aggravando ulteriormente i disagi.



“Sarebbe ora che si intervenisse. La situazione è diventata insostenibile, soprattutto per i lavoratori”, ha concluso il segretario gallurese, chiedendo interventi immediati per ripristinare condizioni accettabili sulla tratta.



L’appello del sindacato Fit Cisl sottolinea la necessità di un’azione rapida e incisiva da parte delle autorità competenti, per risolvere una crisi che rischia di compromettere ulteriormente la mobilità tra la Sardegna e la Corsica, con pesanti ripercussioni economiche e sociali.