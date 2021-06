Covid: nessuna nuova vittima, 20 i nuovi positivi

Cagliari. Nessuna nuova vittima e 20 nuovi casi di Covid-19 registrati, è quanto rilevato nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale.

Numeri confortanti che mostrano come accanto alla campagna di vaccini sia sempre importante mantenere tutte le norme igieniche anti-contagio, con lavaggio frequente delle mani, mascherine e distanze tra le persone.

In totale sono stati eseguiti 1.337.986 tamponi, per un incremento complessivo di 3.725 test rispetto al dato precedente.

Sono invece 85 (+2) le persone attualmente ricoverate in ospedale in area medica, mentre è stabile il numero dei pazienti (5) in terapia intensiva, dove non si registrano nuovi ingressi. Le persone in isolamento domiciliare sono 11.981 e i guariti sono complessivamente 43.443 (+22).

Sul territorio, dei 56.997 casi positivi complessivamente accertati, 14.921 (+5) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 8.667 nel Sud Sardegna, 5.161 a Oristano, 10.947 (+3) a Nuoro, 17.287 (+12) a Sassari.