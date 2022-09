Coronavirus Sardegna: casi sotto i 400, due le vittime

Olbia. Nel bollettino regionale ancora due vittime. "In Sardegna si registrano oggi 381 ulteriori casi confermati di positività al COVID (di cui 335 diagnosticati con tampone antigenico). Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 2715 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 6 ( -1 ). I pazienti ricoverati in area medica sono 58 ( -7 ). 4095 sono i casi di isolamento domiciliare (-111).

Si registrano 2 decessi: un uomo di 71 anni, residente nella Città Metropolitana di Cagliari, e un uomo di 74 anni, residente nella provincia di Oristano", conclude la nota.