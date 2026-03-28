Continuità territoriale….nell’alto dei cieli e oltre (voli a prezzi stellari)

Saturday, 28 March 2026
Informazione dal 1999
Olbia. Non solo continuità territoriale: continua a far discutere e accende gli animi, oramai a ogni cadenza e ricorrenza festiva la questione dei trasporti aerei. Isola raggiungibile a suon di bigliettoni verdi, perché i biglietti da e per la Sardegna costano veramente quanto la rata di un mutuo, con rincari notevoli durante le feste.
Abbiamo fatto alcune simulazioni e questi sono alcuni risultati ottenuti: volo da Milano a Olbia andata e ritorno a cavallo con le giornate delle festività pasquali: partenza venerdì 3 e rientro martedì 7: 239,99 euro a tratta quindi un totale andata/ritorno pari a 479,98.
Non va meglio sul volo Milano.Cagliari che registra un incremento del 25%, 308,95 euro per un volo di sola andata, che diventano "solo" 256,95 se si parte sabato, con un rientro non prima di venerdì 10 alla modica cifra di 277,28 euro.
Giovedi 2 e venerdì 3 sold out Roma-Olbia, partire sabato comporta una spesa di 104,99 euro, rientrando martedì 7 il costo del biglietto arriva a 247,99 euro, ma rientrare mercoledì 8 comporta un notevole risparmio dato che il costo del biglietto è ridotto a un quarto: 67,99 euro partendo però la mattina presto con il primo volo. C'è chi dà la colpa ai rincari causati dalle guerre, chi vede un fenomeno ben consolidato, ma intanto chi abita e lavora fuori dalla sua terra viene penalizzato e tornare a casa spesso resta un pensiero solo con la testa...tra le nuvole.
28 March 2026
28 March 2026
28 March 2026
28 March 2026
Olbia. Vento che porta via i mastelli dei rifiuti o qualcuno che si diverte a fare scherzi di cattivo gusto? Questo l'interrogativo di diversi cittadini di Olbia, diverse segnalazioni giungono dalla zona Sa Minda Noa. A pochi giorni dall'an...
Olbia. "Correre insieme per l'autismo": una straordinaria onda blu con più di 2000 studenti di tutte le scuole di Olbia e di Padru ha mostrato come lo sport sia strumento di solidarietà e inclusione. In prossimità della Giornata ...
Olbia. Strade dissestate e perdite che si tenta di chiudere con un po' di catrame, in via Ferrara...oltre il danno ecco la beffa. Appena una settimana fa raccontavamo di una ennesima e nuova buca, o meglio, pezzo di strada dissestata che consisteva i...
Olbia. In un’epoca dominata dal rumore visivo, l’arte di Daria Chuvaeva artista visiva nata nella capitale russa e ormai olbiese d'adozione, si impone come un’oasi di sospensione e riflessione. La fotografa fine art, ormai colonna p...
Olbia. Il tatami di Capoterra si tinge dei colori della nostra città. In occasione dei Campionati Regionali di Combattimento (4-15 marzo 2026), il Centro Taekwondo Olbia ha ribadito la propria leadership nel panorama marziale isolano, schieran...
Olbia. Si è appena concluso con un riscontro di critica e pubblico di eccezionale rilievo l'appuntamento alla Biennale Milano ArtExpo per Aurelia Nudda. L'artista olbiese di adozione artistica potremmo dire , vista la sua presenza costante sul...
27 March 2026
26 March 2026
26 March 2026
26 March 2026
26 March 2026
25 March 2026
25 March 2026