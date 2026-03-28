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Bianca, Cronaca

Continuità territoriale….nell’alto dei cieli e oltre (voli a prezzi stellari)

Ritorna il caro voli sotto le feste

Continuità territoriale….nell’alto dei cieli e oltre (voli a prezzi stellari)
Continuità territoriale….nell’alto dei cieli e oltre (voli a prezzi stellari)
Barbara Curreli

Pubblicato il 28 March 2026 alle 14:00

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Olbia. Non solo continuità territoriale: continua a far discutere e accende gli animi, oramai a ogni cadenza e ricorrenza festiva la questione dei trasporti aerei. Isola raggiungibile a suon di bigliettoni verdi, perché i biglietti da e per la Sardegna costano veramente quanto la rata di un mutuo, con rincari notevoli durante le feste. 

Abbiamo fatto alcune simulazioni e questi sono alcuni risultati ottenuti: volo da Milano a Olbia andata e ritorno a cavallo con le giornate delle festività pasquali: partenza venerdì 3 e rientro martedì 7: 239,99 euro a tratta quindi un totale andata/ritorno pari a 479,98.  

Non va meglio sul volo Milano.Cagliari che registra un incremento del 25%, 308,95  euro per un volo di sola andata, che diventano "solo" 256,95 se si parte sabato, con un rientro non prima di venerdì 10 alla modica cifra di 277,28 euro. 

Giovedi 2 e venerdì 3 sold out Roma-Olbia, partire sabato comporta una spesa di 104,99 euro, rientrando martedì 7 il costo del biglietto arriva a 247,99 euro, ma rientrare mercoledì 8 comporta un notevole risparmio dato che il costo del biglietto è ridotto a un quarto: 67,99 euro partendo però la mattina presto con il primo volo. C'è chi dà la colpa ai rincari causati dalle guerre, chi vede un fenomeno ben consolidato, ma intanto chi abita e lavora fuori dalla sua terra viene penalizzato e tornare a casa spesso resta un pensiero solo con la testa...tra le nuvole. 

 



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