Capo Ceraso: in spiaggia per l’evento “Luna Turchese”

Olbia, 28 luglio 2020 – Sabato 1 agosto nella spiaggia di Poltu Manzu nella zona di Capo Ceraso si terrà un evento aperto a tutti.

Turisti, olbiesi, adulti, ragazzi e bambini sono invitati all’evento denominato Luna Turchese per passare una giornata in compagnia, con le dovute distanze nel rispetto delle norme, ma con tanta positività e divertimento.

L’evento è stato organizzato per celebrare uno dei posti incontaminati di questa meravigliosa isola per far si che l’intera macchia di Capo Ceraso venga inserita nell’Area Marina Ptotetta di Tavolara.

Come descrive il post che sta girando sui social: “Siamo quelli che quando si può arrivano in quell’Area naturale in qualsiasi modo possibile. Barche, kayak, sup, bici, auto, piedi… ci indirizziamo li, poco importa quanta polvere dovremo mangiare per arrivarci, quello è il nostro paradiso. Ci trovi operai, impiegati, musicisti, naturalisti, imprenditori… ci trovi un po’ di tutto, ci trovi amici e ne fai dei nuovi…”

“Una macchia di verde incontaminato in una delle tante coste abusate della Sardegna. Ci abbiamo passato le giornate più soleggiate e le nottate più stellate. Ci abbiamo passato una buona parte delle nostre estati e una più piccola parte dei nostri inverni”.

Dunque l’invito è per sabato 1 agosto. Alle ore 17.00 è prevista un escursione in kayak con la possibilità di noleggiarli sul posto su prenotazione a questa mail: [email protected]

Alle ore 20.00 si brinderà per il paradiso a chilometro 0.

Chiunque voglia partecipare all’evento può recarsi in spiaggia in qualsiasi modo: via mare, via terra, a piedi, in bici, in barca o in auto e portare con se strumenti musicali, giochi di società, cibo, bevande, sacchi per la spazzatura e soprattutto buon umore e sorrisi.