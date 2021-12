Calangianus: tutto pronto per la finalissima del torneo "Manlio Selis"

Calangianus. Il Comune di Calangianus si appresta ad ospitare la finalissima della del Torneo mondiale "Manlio Selis" patrocinato dalla Regione Sardegna, assessorato allo Sport che si disputerà dal 27 al 30 dicembre prossimi nel campo sportivo del comune calangianese. Dopo due anni di stop a causa della pandemia finalmente i ragazzi torneranno in campo per sfidarsi in questo avvincente torneo sportivo all'insegna dei valori della amicizia e della sana competizione tra i giovani. Lunedì 13 dicembre al Teatro del Carmine di Tempio si è svolta la Press Conference di presentazione della 24^ edizione del Torneo mondiale "Manlio Selis" - Christmas Edition (27/30 dicembre). Nel corso della serata emozionante il campione Gianfranco Zola orgoglio della nostra isola ha ricevuto il Premio alla Carriera.

Sono cinque i comuni partecipanti a questa 24^ edizione, una edizione speciale per questo Natale che vede la partecipazione di 24 squadre di giovanissimi. "Siamo molto orgogliosi di essere stati scelti come sede della finale. In verità inseguivamo questo sogno da tanto tempo", così sindaco di Calangianus, Fabio Albieri ha dichiarato con emozione " Questo sogno di vedere la finale del "Selis" a Calangianus, nel nostro campo che abbiamo rinnovato recentemente si sta realizzando e di questo devo ringraziare Enea e tutta l'organizzazione". Promosso e ideato da Enea Selis, il torneo Manlio Selis in versione natalizia si appresta al via.