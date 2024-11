Alla scoperta di Olbia e dintorni: cinque itinerari tra montagne e mare

La Sardegna è un paradiso per gli amanti della natura e delle escursioni, e Olbia rappresenta un perfetto punto di partenza per esplorare alcuni dei luoghi più affascinanti dell’isola. Se cerchi avventure in mezzo alla natura, panorami mozzafiato e la tranquillità della campagna sarda, questa guida ti offrirà cinque itinerari indimenticabili. Dalle escursioni sul Monte Limbara fino alle bellezze naturali dell’Isola di Tavolara e ai paesaggi attorno al Lago Coghinas, troverai un percorso per ogni livello di esperienza.

1. Escursione al Monte Limbara

Difficoltà: Media

Durata: 4-5 ore

Come arrivare: Il Monte Limbara si trova a circa 40 km da Olbia e si può raggiungere in auto in circa 40 minuti.

Descrizione del Percorso

Il Monte Limbara, con i suoi 1.362 metri di altezza, è uno dei punti panoramici più spettacolari della Gallura. Il percorso è perfetto per chi cerca un’escursione immersa tra foreste di sughero e imponenti rocce granitiche, con la possibilità di ammirare la vista dell’intero nord della Sardegna.

Il sentiero inizia presso l’area attrezzata di Vallicciola e si snoda attraverso boschi di lecci, sugheri e roverelle, offrendo soste piacevoli per scattare foto e osservare la flora locale. Il Monte Limbara è conosciuto anche per le sue cascate, come quelle di Li Conchi e Li Mulini, visitabili durante il percorso.

Cosa Vedere

Panorama : Dalla cima si può vedere il Golfo di Olbia, la Corsica e, in giornate limpide, persino l’Isola di Tavolara.

: Dalla cima si può vedere il Golfo di Olbia, la Corsica e, in giornate limpide, persino l’Isola di Tavolara. Flora e Fauna: La riserva ospita una varietà di animali selvatici come mufloni, cinghiali e falchi pellegrini.

Consigli Pratici

Porta con te scarpe da trekking e una giacca a vento, poiché il clima può cambiare velocemente.

Ricorda di portare acqua a sufficienza e una fotocamera per catturare i panorami mozzafiato.

2. Esplorazione dell'Isola di Tavolara

Difficoltà: Media

Durata: 3-4 ore

Come arrivare: Puoi raggiungere l'Isola di Tavolara con un traghetto dal porto di Olbia o Porto San Paolo.

Descrizione del Percorso

L'Isola di Tavolara è un'icona del paesaggio sardo e una delle destinazioni preferite per gli escursionisti e i fotografi. Tavolara offre un mix unico di mare e montagna, con sentieri che si snodano dalla spiaggia fino a quote più elevate. L'escursione più popolare è quella che porta al Punta Cannone, il punto più alto dell'isola a 565 metri, da cui si può godere di una vista a 360 gradi.

Cosa Vedere

Punta Cannone : Il punto più alto offre una vista panoramica incredibile sulla costa e sulle isole vicine.

: Il punto più alto offre una vista panoramica incredibile sulla costa e sulle isole vicine. Spiaggia dello Spalmatore di Terra: Perfetta per rilassarsi dopo l’escursione, con acque cristalline ideali per lo snorkeling.

Consigli Pratici

L’escursione a Tavolara è impegnativa e richiede una buona preparazione fisica.

Porta con te attrezzatura da snorkeling per esplorare i fondali dell’isola dopo l’escursione.

Verifica gli orari dei traghetti e porta uno snack leggero.

3. Passeggiata attorno al Lago Coghinas

Difficoltà: Facile

Durata: 2-3 ore

Come arrivare: Il Lago Coghinas si trova a circa un'ora di auto da Olbia.

Descrizione del Percorso

Perfetto per una giornata rilassante, il percorso attorno al Lago Coghinas è un itinerario semplice e adatto a famiglie e principianti. Potrai camminare lungo le rive del lago, ammirando paesaggi naturali e scoprendo una varietà di uccelli acquatici.

Cosa Vedere

Riserva Naturale : L’area attorno al lago è una riserva naturale, ideale per l’osservazione di fenicotteri rosa, aironi e altri uccelli acquatici.

: L’area attorno al lago è una riserva naturale, ideale per l’osservazione di fenicotteri rosa, aironi e altri uccelli acquatici. Bagno termale: A pochi chilometri dal lago, potrai trovare una fonte termale dove rilassarti dopo la camminata.

Consigli Pratici

Porta un binocolo per osservare meglio la fauna.

È un percorso pianeggiante, quindi scarpe da trekking leggere saranno sufficienti.

4. Sentiero Archeologico di Arzachena

Difficoltà: Facile

Durata: 2 ore

Come arrivare: Arzachena si trova a circa 30 minuti di auto da Olbia.

Descrizione del Percorso

Il Sentiero Archeologico di Arzachena è perfetto per chi vuole combinare un’escursione leggera con la scoperta della storia e della cultura sarda. Il percorso ti porterà attraverso siti nuragici, come la Tomba dei Giganti di Coddu Vecchiu e il Nuraghe Albucciu, antiche costruzioni megalitiche che risalgono a migliaia di anni fa.

Cosa Vedere

Tomba dei Giganti di Coddu Vecchiu : Uno dei monumenti megalitici meglio conservati dell’isola.

: Uno dei monumenti megalitici meglio conservati dell’isola. Nuraghe Albucciu: Un'antica torre nuragica con un’atmosfera affascinante.

Consigli Pratici

Porta con te una guida per approfondire la storia dei siti.

Visita questi luoghi nelle ore più fresche della giornata.

5. Escursione a Capo Figari e Cala Moresca

Difficoltà: Media

Durata: 3-4 ore

Come arrivare: Capo Figari si trova a Golfo Aranci, a circa 20 km da Olbia.

Descrizione del Percorso

Capo Figari è una riserva naturale caratterizzata da sentieri panoramici che offrono viste spettacolari sulla costa e sull’arcipelago della Maddalena. Il sentiero principale ti porterà alla Fortezza di Capo Figari, un’antica stazione telegrafica, e alla Cala Moresca, una spiaggia pittoresca con acque cristalline.

Cosa Vedere

Fortezza di Capo Figari : Uno storico avamposto che offre una vista impareggiabile sul mare.

: Uno storico avamposto che offre una vista impareggiabile sul mare. Cala Moresca: Una cala intima e protetta, perfetta per un bagno rilassante.

Consigli Pratici

Il percorso include salite ripide, quindi è consigliabile avere una buona preparazione fisica.

Porta con te un cappello e crema solare per proteggerti dal sole.

Consigli Generali per le Escursioni a Olbia e Dintorni

Prima di partire per una di queste escursioni, ecco alcuni consigli utili: