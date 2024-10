Addio a Gabriel Manuel Montis: il mare si porta via il pescatore-influencer

Settimo San Pietro. Gabriel Manuel Montis, conosciuto affettuosamente come "Jack", non era solo un pescatore appassionato, ma un vero e proprio ambasciatore del mare e della natura selvaggia della Sardegna.

A soli 39 anni, la sua vita è stata tragicamente interrotta questa mattina, 18 ottobre, mentre praticava l'attività che più amava: la pesca sportiva sugli scogli di Capo Malfatano, nell'estremo sud dell'isola.

Originario di Quartu e residente a Settimo San Pietro, Gabriel aveva trasformato la sua passione in una vera e propria missione di vita, condividendo la sua esperienza e il suo amore per il mare con oltre 112.000 seguaci su Instagram. Il suo profilo @jack_angler_sama era diventato un punto di riferimento per gli appassionati di pesca, dove dispensava consigli preziosi sull'attrezzatura, le tecniche e le esche migliori.

La vita di Gabriel era intrinsecamente legata al ritmo delle onde e al respiro della natura. Quasi ogni giorno lo si poteva trovare in riva al mare o sugli scogli, con la canna da pesca in mano e lo sguardo rivolto all'orizzonte. Le sue foto e i suoi video non solo mostravano le sue catture, ma catturavano anche la bellezza mozzafiato dei paesaggi costieri sardi, invitando i suoi follower a rispettare e preservare l'ambiente marino.

La tragedia si è consumata intorno alle 9:30 di questa mattina, quando un'onda anomala ha trascinato Gabriel in mare mentre pescava in compagnia di un amico. Nonostante il pronto intervento dei soccorsi, allertati dal compagno di pesca, per il giovane influencer non c'è stato nulla da fare.

La comunità di pescatori e amanti della natura è in lutto per la perdita di un membro così carismatico e appassionato. I commenti sui social media testimoniano quanto Gabriel fosse amato e rispettato, non solo per la sua abilità nella pesca, ma anche per il suo spirito avventuroso e il suo impegno nella promozione di una pesca responsabile e sostenibile.

Gabriel Manuel Montis lascia un vuoto incolmabile nel cuore di chi lo conosceva e lo seguiva. La sua eredità, tuttavia, vivrà attraverso le migliaia di persone che ha ispirato a connettersi con la natura e a rispettare il mare. Il suo motto "Vivi il mare, ama la pesca" continuerà a risuonare tra gli scogli e le onde della sua amata Sardegna, ricordando a tutti la bellezza e i pericoli di una vita vissuta in simbiosi con la natura.

Mentre la comunità piange la sua scomparsa, il ricordo di Gabriel - del suo sorriso contagioso, della sua passione instancabile e del suo spirito libero - rimarrà per sempre impresso nelle acque cristalline e negli scogli battuti dal vento che tanto amava.