A Olbia 5 icone del Wedding svelano i propri segreti

Olbia, 31 gennaio 2020 – Che la Sardegna sia un posto da favola in cui poter vivere momenti meravigliosi, è risaputo ormai a livello internazionale.

Sarà forse il gran desiderio di magia e di bellezza che rende la nostra Isola sempre più il meta ideale per tante coppie straniere, in cui coronare il proprio sogno d’amore con un matrimonio.

Risulta essere in continua crescita il settore del wedding in Sardegna, tanto che il business internazionale registra continui segnali incoraggianti di crescita, e sviluppo.

Olbia e le zone limitrofe della Costa Smeralda e del nord est Sardegna, si confermano tra le location più ambite dai futuri sposi.

Le cifre a molti zeri quindi fanno per sperare in buone occasioni d’impiego per chi sta cercando di crearsi una propria strada professionale. Le professioni che fanno da corollario a quella specializzata del wedding planner sono molteplici, e trovano inoltre svariati impieghi anche in incarichi di contorno: organizzatore di eventi, make up- artist, consulente d’immagine, personal shopper, visual merchandising, stilista, fotografo, web designer, arredatori, consulente turistico, animatori, musicisti, videomakers,addetto pubbliche relazioni e tanti altri ancora.

A tal proposito torna un secondo importante appuntamento in città tutto dedicato al wedding. Il top dell’imprenditoria del settore è stato riunito per dare vita ad un workshop dal grande spessore professionale.

Verranno fornite ai partecipanti preziose indicazioni su come muoversi nel settore dell’organizzazione eventi, attraverso lezioni teoriche e pratiche.

L’organizzatrice di tutto questo è Krisztina Tóth Manca, olbiese d’adozione, che opera nel settore del wedding internazionale con grande successo: “Questa masterclass olbiese è il secondo appuntamento che mi vede coinvolta in prima persona nell’organizzazione. Non è stato di certo facile riuscire a coinvolgere nomi così importanti del settore, ricavando uno spazio tra i numerosi impegni, non solo in Italia. Stavolta il programma è stato completamente rinnovato rispetto alla passata edizione, cercando di fornire una preparazione dalla A alla Z proprio grazie alla presenza dei grandi professionisti: Angelo Garini è un noto ed eclettico architetto, un famoso Wedding ed Events Designer; Elisa Mocci, una delle più influenti firme del “Destination Wedding” in Italia; Alberto Cordioli Lighting Designer; Laura Freire consulente d’immagine molto affermata in Italia; Patrizia Di Braida è una grande imprenditrice Floral Designer.

“Quando il corso si conclude non finisce lì il rapporto con i partecipanti. Dall’incontro formativo l’intento è anche quello di andare a creare una vera e propria rete di collaboratori in tutta Italia, con particolare attenzione alla Sardegna. Io stessa – ci racconta Krisztina Tóth Manca – ho iniziato come piccola imprenditrice, e oggi dopo aver partecipato a corsi mirati, collaboro con i più grandi professionisti del questo settore. Serve professionalità e preparazione. E’ un ambiente in cui non è ammessa l’improvvisazione e tutto deve risultare magnifico, all’altezza delle aspettative degli sposi. Dobbiamo essere in grado di dare forma al sogno più bello”.

Nei giorni 30, 31 marzo prossimo e 1 e 2 aprile, ecco un’occasione imperdibile per tutti coloro che sognano di realizzarsi dedicandosi all’evento matrimonio. La location per il corso sarà il White House Luxury Hospitality di Olbia. Per ricevere tutte le informazioni relative al corso si potrà contattare direttamente: [email protected],com oppure: 3497910547

Una professione in cui la gratificazione consiste anche nel riuscire ad offrire ai propri clienti, un servizio sempre raffinato, elegante e ricercato con la capacità di coglierne il buon gusto e riprodurlo.

Insomma la capacità di dare forma alle emozioni dei matrimoni più belli.