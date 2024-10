A Eugenia Tognotti il premio speciale Donna di scienza

Cagliari. La docente di Storia della medicina dell’Università di Sassari, Eugenia Tognotti, è stata insignita del premio Donna di Scienza per il suo significativo contributo alla ricerca e alla diffusione della cultura scientifica, con un’attenzione particolare ai temi della parità di genere.

Il riconoscimento le sarà consegnato il 12 novembre dall'associazione ScienzaSocietàScienza, in occasione del Cagliari FestivalScienza.

Durante la cerimonia di premiazione, si conosceranno anche i nomi delle vincitrici dei premi Donna di Scienza Giovane e Donna di Scienza Scuola, un nuovo riconoscimento volto a valorizzare l’impegno delle giovani studentesse.

L’iniziativa, sostenuta anche dall’associazione Giulia giornaliste Sardegna, coordinata da Susi Ronchi, ha come presidente la ex rettrice dell'Università di Cagliari, Maria Del Zompo.

Il premio assegnato alla professoressa Tognotti riconosce il valore del suo lavoro e il ruolo svolto nel campo della divulgazione scientifica. “Particolare è stato il contributo nel periodo del Covid,” si legge nella motivazione del premio, “dove ha messo in campo le sue specifiche conoscenze sulle crisi epidemiche per cercare nel passato le risposte che le società hanno dato alle grandi emergenze, come la Spagnola”.

Durante l’emergenza pandemica, la docente sassarese ha infatti offerto un punto di vista storico sulle epidemie, contribuendo a informare e sensibilizzare il pubblico su tematiche di grande attualità.

Oltre al suo incarico accademico presso l’Università di Sassari, Tognotti è membro attivo della Società Italiana di Scienze Umane in Medicina della Sapienza di Roma e della European Association for the History of Medicine and Health. Fa parte inoltre del comitato scientifico della Collana di Storia della Medicina Teodorico Borgognoni, ulteriore testimonianza del suo impegno nel campo delle scienze umane applicate alla medicina. Per la Sardegna, Tognotti rappresenta un volto di spicco della comunità scientifica, portando prestigio e visibilità all’isola a livello nazionale grazie alla sua instancabile attività di ricerca e divulgazione.

Come sottolineato dalle motivazioni del premio, è una “donna di scienza che fa della divulgazione del sapere e della conoscenza uno degli obiettivi dell’impegno, perseguito con costanza e che ha contribuito e contribuisce a dare visibilità alla Sardegna a livello nazionale”.