150 interventi dei Vigili del Fuoco nella giornata odierna: 90 causati dal maltempo

Monday, 19 January 2026
Cagliari. Sino ad ora, sono circa 150 interventi svolti dai Vigili del Fuoco di tutta la regione, circa 90 quelli riconducibili al maltempo che sta imperversando in Sardegna.
Un funzionario della Direzione Regionale dei Vigili del fuoco per la Sardegna è presente nella Sala Operativa Regionale Integrata (SORI) della Protezione Civile Regionale per raccordarsi con tutte le componenti Statali e regionali per le esigenze che pervengo dal territorio.
La maggior parte delle criticità è stata causata da alberi caduti, pali pericolanti, dissesti statici di elementi costruttivi quali cornicioni, tegole e cartellonistica.
Le Sale Operative dei Comandi Vigili del fuoco di Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano, stanno inviando le squadre operative in base alle priorità sulle chiamate di soccorso ricevute.
Al momento non risultano persone coinvolte. Le immagini si riferiscono ad un intervento di caduta albero in piazza Repubblica a Nuoro.
Nuoro. Scontro frontale sulla provinciale 129, dove due auto, per causa in corso di accertamento, si sono scontrate e durante l'impatto sono rimasti feriti i 4 occupanti dei due veicoli. "La squadra 2A dei Vigili del Fuoco di Nuoro sta intervenendo ...
Olbia. Il vento di scirocco diventa sempre più protagonista in questa giornata di maltempo e non consente la navigazione in sicurezza. Il ciclone Harry in Sardegna costringe alla cancellazione di alcune corse delle navi da e per Olbia verso la...
Olbia. La Protezione Civile Regionale ha pubblicato un avviso di criticità per rischio idrogeologico (criticità Elevata, codice rosso), nella zona della Gallura anche per la giornata di martedì 20. Dalla Protezione Civile de...
Olbia. Allerta meteo e codice rosso per rischio idrogeologico in Gallura anche per la giornata di martedì 20 gennaio. Il Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile, in data odierna, ha emesso, a partire dalle ore 14:00 del 19...
Torpè. A seguito dell'allerta per rischio idraulico e idrogeologico, con il quale si comunica che dalle ore 12.00 di lunedì 19.01.2026 e sino alle ore 15.00 di mercoledì 21.01.2026 si prevede un livello di criticità e...
