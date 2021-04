Casi positivi in aumento, comune sardo entra in zona "rosso scuro"

Burcei. A Burcei salgono i casi Covid-19 e il sindaco prende provvedimenti. Sono 32 i positivi in paese il primo cittadino, Simone Monni, in accordo con Ats ha quindi firmato un'apposita ordinanza che dà un ulteriore giro di vite alle disposizioni entrate in vigore con l'istituzione della zona rossa in tutta la Sardegna. Il Sindaco ha quindi chiuso le scuole di ogni ordine e grado, resta chiuso anche il cimitero e il parco comunale. Chiuse anche tutte le scuole di ogni ordine e grado. LAnche le bibite e gli alimentari nei distributori automatici potranno essere prelevati solo dalle ore 5 alle ore 18.

L'ordinanza zona "rosso scuro" resterà in vigore sino al prossimo 18 aprile.