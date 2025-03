Truffe falsi messaggi INPS: allarme in Sardegna

Cagliari. È allarme sui falsi messaggi INPS. L’appello di ANAP Confartigianato Sardegna per avvertire gli anziani. Giovanni Mellino (Presidente ANAP Confartigianato Sardegna e Vice Presidente Nazionale) ribadisce: “Chiediamo l’aiuto di tutti, in particolare dei familiari, affinché informino i propri cari su questi pericoli”.



L’ANAP Sardegna, l’Associazione Nazionale Anziani e Pensionati di Confartigianato Sardegna, lancia un nuovo allarme truffe contro gli anziani e si appella ai parenti delle persone fragili.



L’INPS, infatti, ha segnalato una nuova frode online che sfrutta il

nome dell’Istituto per indurre le vittime a fornire dati personali e

bancari attraverso false email che promettono un rimborso di 715 euro. Un inganno che mette a rischio il patrimonio e la sicurezza dei cittadini più vulnerabili, in particolare quelli della terza età.



L’email si presenta con il logo ufficiale dell’INPS e invita a fare

click su un link con la dicitura “Continua sulla pagina dedicata”, con la scusa di dover aggiornare i dati per ricevere il presunto bonus. In realtà, cliccando, si finisce su un sito fraudolento che ruba informazioni sensibili. L’INPS, nel segnalare la truffa, ha raccomandato gli utenti di non cliccare su nessun link e soprattutto di non fornire alcun dato. Invita anzi a consultare la pagina ufficiale dedicata alla prevenzione delle truffe: “INPS - Attenzione alle truffe”.



Secondo Giovanni Antonio Mellino, Presidente di ANAP Sardegna e VicePresidente Nazionale, l’Associazione Nazionale degli Anziani e Pensionati di Confartigianato, il fenomeno dei raggiri agli anziani è in costante crescita e richiede un impegno collettivo per arginarlo. “Questo tipo di imbrogli continua ad aumentare – afferma il Presidente - bisogna stare molto attenti a non dare dati personali o le proprie coordinate bancarie. Chiediamo l’aiuto di tutti, in particolare dei familiari, affinché informino i propri cari che vivono da soli su questi pericoli. Noi facciamo la nostra parte aiutando i soci a utilizzare nel modo corretto lo smartphone. Gli anziani sono particolarmente vulnerabili a questi attacchi, spesso perché meno abituati all’uso delle tecnologie digitali e meno consapevoli dei pericoli del phishing”.



ANAP Confartigianato Sardegna sottolinea la necessità di intensificare le campagne di informazione e formazione per gli over 65, affinché possano riconoscere i segnali di pericolo ed evitare di cadere nelle trappole dei truffatori, che creano danni non solo economici ma anche psicologici e di ulteriore isolamento sociale di chi ne è vittima.



“Diventa strategico creare una rete di protezione familiare e sociale – conclude Mellino - figli, nipoti, amici e operatori sociosanitari devono essere coinvolti attivamente nel sensibilizzare gli anziani su questi rischi. Solo con un impegno comune sarà possibile contrastare in modo efficace questi atti criminali e tutelare i nostri anziani”. ANAP Confartigianato Sardegna continuerà a vigilare e a fornire supporto ai propri associati, invitando chiunque abbia ricevuto comunicazioni sospette a segnalarle immediatamente alle autorità competenti.