Trova cinghiale morto investito e lo ruba: denunciato

Thiesi, 19 marzo 2020- Un uomo ha visto per strada un cinghiale morto investito e ha pensato tranquillamente di caricarselo sul furgone per portarlo via senza curarsi minimamente del fatto che la carcassa dell’animale morto era stata debitamente segnalata con il triangolo d’emergenza.

Il fatto è successo domenica mattina sulla strada provinciale 50, tra Thiesi e Romana a darne notizia La Nuova Sardegna. Il cinghiale, investito e ucciso intorno alle 5 del mattino da un furgone che trasportava latte, era stato lasciato riverso per strada ben segnalato con triangolo rosso in attesa che giungessero gli uomini della Forestale. Questi ultimi erano infatti stati preventivamente avvisati dall’autista del furgone, che per motivi di lavoro non poteva trattenersi per i rilievi di rito.

Giunti sul posto, gli uomini della Guardia forestale, non trovando la bestia hanno deciso di fare alcune indagini scoprendo che la carcassa era stata trafugata da un allevatore di Thiesi.

Quest’ultimo dopo aver caricato in macchina la bestia l’avrebbe portata da un suo parente affinchè venisse macellata. Per entrambi è scattata la denuncia per furto aggravato e ricettazione. All’allevatore è stata anche contestata la violazione delle stringenti normative anti-coronavirus .