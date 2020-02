Scuole: in scadenza il Concorso La Cittadinanza del Mare

Olbia, 16 febbraio 2020– Ancora pochi giorni per presentare gli elaborati al Concorso Nazionale rivolto agli studenti e le studentesse delle istituzioni scolastiche primarie e secondarie di I e II grado, che si prefigge di sviluppare le conoscenze per la tutela dell’ambiente marino e per lo sviluppo della cultura del mare.

La Repubblica italiana, con l’entrata in vigore del nuovo Decreto sul Codice della Nautica del 13 febbraio 2018, riconosce il giorno 11 aprile di ogni anno quale “Giornata del mare” presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, al fine di sviluppare la cultura del mare inteso come risorsa di grande valore culturale, scientifico, ricreativo ed economico.

La giornata ha lo scopo di sensibilizzare i giovani attraverso attività e momenti di confronto organizzati in collaborazione con il Comando generale della Guardia Costiera al fine di sviluppare il concetto di “cittadinanza del mare” e rendere gli studenti cittadini “attivi” del mare, tutori per la conservazione del bene e suoi diffusori per la cultura che esso implica.

Per quanto rappresentato, la Direzione per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione del Ministero dell’Istruzione e il Comando Generale delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera hanno indetto per l’anno scolastico 2019/2020 il concorso nazionale La Cittadinanza del Mare.

Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono invitate a promuovere iniziative sul tema oggetto del bando avvalendosi anche dei Comandi Regionali della Guardia Costiera di riferimento, per sensibilizzare le studentesse e gli studenti.

Il Concorso è rivolto agli studenti e le studentesse delle istituzioni scolastiche primarie e secondarie di I e II grado, statali e paritarie, che potranno partecipare con piena autonomia espressiva all’iniziativa, sia come classi, sia come gruppo di studenti e studentesse della stessa istituzione scolastica.

Tipologia di elaborati ammessi al concorso

Si richiede la produzione di un elaborato che mostri la riflessione su una delle seguenti tematiche:

1. Come diventare cittadino del mare;

2. Il mare fonte di vita e volano per l’economia;

3. Legalità e mare;

4. La tutela dell’ecosistema marino;

5. La nautica da diporto;

6. Il trasporto via mare;

7. Vivere il mare in sicurezza;

8. La pesca responsabile;

9. La vela e gli sport acquatici.

Sono ammessi alla partecipazione al concorso elaborati di tipo:

Letterario: articoli, saggi, racconti, poesie fino ad un massimo di 5 cartelle (ogni cartella deve contenere 30 righe di testo, ogni riga 60 caratteri, per un totale di 1800 battute, caratteri e spazi compresi);

Artistico: disegni, manifesti, foto, collages realizzati con ogni strumento o tecnica e di tipo multimediale come video, canzoni, podcast, spot fino a una massimo di 5 minuti.

Ogni istituzione scolastica potrà partecipare con un massimo di 3 elaborati.

Gli elaborati accompagnati da una scheda tecnica, posta in allegato, esplicativa del lavoro contenente sia i dati anagrafici dei partecipanti sia i dati della scuola di appartenenza dovranno pervenire al Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca –Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione Generale per lo

Studente, l’Integrazione e la Partecipazione – Concorso “La Cittadinanza del Mare” – Viale Trastevere 76 A – 00153 Roma entro e non oltre il 21 FEBBRAIO 2020.

Il materiale in concorso non verrà restituito.

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e il Comando Generale delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera si riserva la possibilità di pubblicare e diffondere le opere attraverso tutti i mezzi che saranno ritenuti necessari.

Verrà costituita una commissione composta da rappresentanti indicati dal Miur e dal Comando Generale delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera che provvederà alla selezione, a livello nazionale, di tre lavori per ogni ordine di scuola. Il giudizio della commissione è insindacabile.

Valutazione e premiazione

Sono candidati al premio finale le studentesse e gli studenti partecipanti al concorso che avranno affrontato in maniera originale, creativa e significativa il tema oggetto del bando.

La premiazione si terrà il 7 aprile 2020.