Sardegna, Todde dice no al deposito di scorie nucleari nell’isola

Cagliari. No al deposito di scorie nucleari nell'isola, ecco la presa di posizione netta assunta dalla Regione e raccontata attraverso le parole della rappresentante di tutto il popolo sardo, Alessandra Todde.

"Abbiamo detto in maniera molto chiara che il deposito delle scorie non lo vogliamo”. La presidente della Regione Sardegna Alessandra Todde è perentoria. Nell’intervista rilasciata a PresaDiretta che andrà in onda questa sera nella puntata “Rinnovabili indietro tutta” in onda su RaiTre dalle 20.30, Todde – a una domanda sui benefici che ci potrebbero essere nelle bollette dei sardi da una nuova centrale sull’isola – risponde:

“No, perché sarebbe una centrale nazionale, probabilmente gestita da uno degli attori che in questo momento si muove sul libero mercato”. In questo momento “le modalità di gestire industrialmente il nucleare – puntualizza la presidente della Regione - sono le centrali di vecchia generazione, perché anche i mini reattori sono tutte cose sperimentali”.

Insomma, conclude Todde, “non è tutto oro quello che luccica. Il popolo sardo si è espresso in maniera molto chiara con un referendum e anche il popolo italiano si è espresso in maniera chiara”.