Sardegna: tentano furto muniti di arma giocattolo, arrestati

Quartu, 23 novembre 2019- Due giovani, già noti alle forze dell’ordine, sono stati sorpresi dagli agenti della Squadra Mobile di Quartu sulle scale di uno stabile di via Marconi a Quartu in atteggiamenti sospetti e con arma giocattolo.

Secondo la polizia R. C., 47 anni, residente a Quartu, e A. A., 34 anni, di Sinnai erano pronti a un blitz notturno in una casa privata, con l’ausilio di una pistola giocattolo per intimidire le vittime.

Il piano sarebbe scattato intorno alle 22.30 di ieri, 22 novembre. I due, a teste coperte da cappuccio di una felpa e copricapo, sono stati sorpresi dagli agenti della Squadra Mobile subito dopo essersi introdotti all’interno della palazzina.

Durante la perquisizione Atzeri è stato sorpreso con addosso una corda in nylon e una pistola giocattolo tipo Beretta calibro 9 in uso alle forze di polizia e priva del caratteristico tappo rosso.

Poco vicino, in via Bizet gli agenti hanno fermato un uomo S. C., 49 anni, di Castiadas, seduto alla guida di una Mercedes classe C.

Scattata la perquisizione, all’interno dell’automobile è stata rinvenuta e sequestrata la custodia della pistola giocattolo trovata addosso ad A. A.

Tutti e tre sono stati arrestati per tentata rapina pluriaggravata dall’uso delle armi, dal dover essere consumata in un luogo di privata dimora, dall’essere travisate e dall’essere commessa da più persone e sono stati condotti, su disposizione del Pm di turno della Procura della Repubblica di Cagliari, al carcere di Uta. ( Fonte Ansa Sardegna)