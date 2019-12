Sardegna: sempre più amata d’inverno

Olbia, 19 dicembre 2019 – Il fascino della Sardegna con il suo richiamo turistico a quanto pare non conosce più la stagionalità di una volta.

Il flusso turistico ormai non cerca più solamente il mare d’estate, ma inizia a fare proseliti anche d’inverno. Se poi alla bellezza del territorio ci si aggiunge anche la particolarità della sua storia, delle sue tradizioni popolari e una ricca gastronomia, ecco che la Sardegna ancora una volta incarna il desiderio di molti.

E così da indagini di mercato recenti, a quanto pare tra le cinque mete più richieste dai viaggiatori ben tre sono località sarde.

Prevedibile la destinazione invernale di Roccaraso (L’Aquila) con le sue piste da sci, seguita da Asiago (Vicenza), sullo splendido altopiano. Dopo queste due località famosissime per il turismo invernale, ecco la Sardegna: dal terzo al quinto posto troviamo San Teodoro, Villasimius e Costa Rei.

La lista delle destinazioni invernali italiane si completata poi con il Trentino con Madonna di Campiglio seguita Jesolo (Veneto), Livigno (Lombardia), Bibione (Veneto) e Bormio (Lombardia).

La ricerca è frutto di un’attenta analisi di mercato emersa dal portale Subito.it che fa riferimento alla costante richiesta di immobili. Si conferma così il dato che oltre ai bagni di folla estivi sardi, molti ormai vedono la nostra isola come meta ideale per festeggiare la fine dell’anno.

Tante sono le occasioni di vivere le feste natalizie tra i paesini al nord al sud della Sardegna. Non mancano di certo i mercatini di Natale e gli eventi caratteristici delle feste. Dal Villaggio di Natale alla tipica pista da pattinaggio o alla discesa della Befana.

Ormai sempre più famose poi sono le rassegne di presepi tradizionali, e le suggestive corali che si esibiscono in questo periodo in luoghi suggestivi sia consacrati che in pubbliche piazze.

Un rifugio che tanti inseguono per sfuggire dal caos delle grandi città.

Il richiamo del “Mare d’inverno” si fa sempre più irresistibile. Se poi è quello della Sardegna allora si tratta proprio di magia!