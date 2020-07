Sardegna in bici senza soldi: a Olbia arriva il travel blogger Cristian Buzzelli

Olbia, 2 luglio 2020- Fare il giro della Sardegna in bici senza soldi si può e a raccontarlo prossimamente a Olbia è Cristian Buzzelli il giovane Fanese, classe 1984, viaggiatore e sognatore, nonché travel blogger e influencer che ha portato a termine l’esaltante sfida a scopo benefico iniziata 2 anni fa.

Con una bicicletta, due borsoni, una tenda, abbigliamento tecnico e GoPro fissata sull’elmetto,nel settembre 2018 ha compiuto il giro della Sardegna in bici senza soldi. “Ricorda che… sei tu l’artefice della tua vita, decidi tu cosa fare e chi essere”: questo è uno dei tanti messaggi che Cristian trasmette ai suoi lettori nel libro appena pubblicato “Missione Sardegna, il giro della Sardegna in bici senza soldi“.

Con la determinazione e il pizzico di incoscienza che lo contraddistinguono, Cristian ha portato avanti la missione, basata soprattutto sulla volontà di dimostrare che nel mondo c’è ancora tanta gente generosa pronta a fare del bene incondizionatamente.

Questa esperienza avvincente vissuta in Sardegna si è finalmente concretizzata con la pubblicazione di un libro: Missione Sardegna è un diario di viaggio arricchito da numerose foto ed illustrazioni in cui si alternano il racconto delle 24 tappe della sfida e le riflessioni che ne scaturiscono, in un pot-pourri di aneddoti, considerazioni e suggerimenti che contribuiscono alla crescita personale di chi lo legge.

L’intero ricavato delle vendite è devoluto in beneficenza all’Associazione Maruzza delle Marche che sostiene le cure palliative pediatriche. Così il cerchio virtuoso davvero si chiude: la generosità del popolo sardo si completa con la donazione all’associazione e si realizza la promessa fatta da Cristian alla mamma in fin di vita di portare nel mondo i suoi insegnamenti, “sorridere sempre, anche se va tutto storto, rispettare gli altri, aiutare il prossimo”.

Per i pochi che ancora non lo conoscono, Cristian Buzzelli è apprezzato dai più per la sua capacità di insegnare, attraverso i viaggi, ad essere felici, a raggiungere traguardi personali apparentemente impossibili e a riprendersi in mano la propria vita. Il suo motto “Ora… domani è tardi” riassume la convinzione del giovane viaggiatore/scrittore di accogliere la vita come il dono più grande che si possa desiderare e di viverla intensamente ad ogni istante.

“L’iniziativa del giro della Sardegna in bici senza soldi è nata come scommessa: volevo dimostrare che la gente è capace di mettersi in gioco, di buttare il cuore oltre l’ostacolo e di aprirsi a nuove risposte. Questa sfida per dimostrare che il bene è contagioso, questa missione per affermare che la generosità è energia e felicità, soprattutto per chi dona e solo dopo per chi riceve, prosegue ora con la pubblicazione del libro. Comprarlo significa non solo sostenere l’attività di beneficenza dell’Associazione Maruzza nei confronti dei bambini malati di cancro, ma anche darsi la possibilità di condividere il mio viaggio, le mie gioie, le mie difficoltà, i miei dubbi, l’intera gamma delle emozioni che ho provato in quei giorni”.

Il libro, che va oltre il semplice taccuino di viaggio per i numerosi spunti di riflessione che offre al lettore, è stato presentato per la prima volta al pubblico il 30 giugno 2020 a Fano. Ora Cristian Buzzelli prosegue a luglio un nuovo giro della Sardegna, seguendo lo stesso itinerario di 2 anni fa, stavolta in macchina, per consegnare il suo libro a chi l’ha aiutato (e anche a chi rifiutato di farlo!) e continuare il tour di promozione nell’isola dove sono previsti appuntamenti in varie città con incontri con l’autore, reading e proiezione di alcune foto del viaggio.

Il primo appuntamento con il travel blogger è a Olbia presso il Centro Yoga “Quarto Chakra” di Olbia in via Madagascar n.26 A.

L’appuntamento con il blogger è stato organizzato seguendo le disposizioni anti contagio Covid-19.

“Siamo molto felici che Cristian Buzzelli abbia scelto la città di Olbia come prima tappa del suo nuovo tour. Promuovere i suoi messaggi e la sua esperienza di vita rientrano nello spirito di accoglienza e condivisione del nostro centro” spiega l’istruttrice di yoga Laura Cossu. ” Abbiamo limitato i posti per rispettare il distanziamento sociale nel rispetto delle normative anti contagio, è quindi importante prenotarsi per evitare di non trovare posto”.

Appuntamento a Olbia questo sabato, 4 luglio, a partire dalle ore 19. Per chi volesse prenotare il numero di telefono è 3472479015.

Prossime tappe: mercoledì 8 luglio, ore 19, presso il Tennis Club di Porto Torres; venerdi 10 luglio, ore 20, presso il Campo Sportivo “La Cunetta” di Alghero; sabato 11 luglio sempre a Porto Torres alle ore 10.00 Colazione all’Antiquarium.