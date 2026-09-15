Santa Teresa Gallura, cambiano i rimborsi aerei per i residenti

Tuesday, 15 September 2026
Informazione dal 1999
Santa Teresa Gallura. Per i voli effettuati dal 1° luglio 2026 cambiano gli aiuti sociali per il trasporto aereo destinati ai residenti in Sardegna: il rimborso sale al 40% del prezzo del biglietto e il limite annuale raggiunge i 1.500 euro per persona. Le richieste relative ai voli da quella data, però, sono temporaneamente sospese.
L’avviso pubblicato dal Comune di Santa Teresa Gallura recepisce le novità introdotte dalla Deliberazione n. 36/35 della Regione Sardegna, approvata il 15 luglio.
La misura è rivolta a tutti i cittadini residenti in Sardegna, senza limiti di età. Sono interessati i collegamenti tra la Sardegna e gli aeroporti dello Spazio economico europeo operati sul libero mercato: restano escluse le tratte in continuità territoriale. Se un itinerario con scalo comprende una tratta in continuità, quella quota viene esclusa dal calcolo del rimborso.
Non si tratta comunque di un blocco totale delle pratiche. La sospensione riguarda l’invio delle domande per i voli effettuati dal 1° luglio 2026, necessario per l’adeguamento tecnico della piattaforma alle nuove regole. Sono sospese anche le verifiche e le liquidazioni comunali per questi voli e per tutti gli itinerari con scalo, anche se effettuati prima del 1° luglio; le altre istanze non coinvolte dalle novità proseguono invece regolarmente.
Tra le modifiche c’è l’ammissione degli itinerari con uno o più scali intermedi, anche con prenotazioni separate o compagnie differenti, purché la permanenza nello scalo non superi le 24 ore. Per i voli con scalo effettuati dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025, le domande possono essere presentate entro il 31 marzo 2027; possono essere ripresentate anche le istanze respinte in precedenza per la presenza dello scalo.
Per le domande ordinarie non interessate dalla sospensione, l’invio è esclusivamente online attraverso il portale SardegnaTrasporti, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello del volo. Per chiarimenti il Comune indica l’Ufficio Servizi Sociali in via La Funtana 4, al numero 0789 740981.
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