Arzachena. Al via il Garden Festival d’Autunno da Innavoflora ad Arzachena: giovedì 17 settembre l’inaugurazione tra natura, scienza e un grande labirinto in paglia!

In occasione dell’iniziativa nazionale promossa da AICG a tema "L'Autunno: la Scienza della Meraviglia", Innavoflora accoglie i visitatori con un grande Labirinto di fieno, percorsi didattici per famiglie, arte tessile, musica dal vivo e gastronomia.



Dal 19 settembre al 31 ottobre 2026 torna in tutta Italia il Garden Festival d’Autunno, promosso dall’Associazione Italiana Centri Giardinaggio (AICG) per valorizzare l’autunno come stagione di rinascita, progettualità e profondo legame con la terra.

Per dare il benvenuto a questa edizione – che quest’anno si intitola "L'Autunno: la Scienza della Meraviglia" – il garden center Innavoflora di Arzachena organizza un grande evento di apertura previsto per giovedì 17 settembre 2026, a partire dalle ore 17:00.



Un percorso interattivo: il grande Labirinto di fieno

Il Garden Festival d'Autunno non è una semplice mostra, ma un vero e proprio percorso esperienziale. Ispirandosi alla tradizione americana dei "pumpkin patches", Innavoflora ha allestito per l'occasione un imponente Labirinto della Meraviglia realizzato con oltre 200 balle di fieno nella zona esterna del vivaio.

Il labirinto rappresenta il momento finale e giocoso di un itinerario di apprendimento: lungo il tragitto, piccoli e grandi visitatori incontreranno dei quesiti scientifici sui fenomeni naturali autunnali. Ogni domanda propone due possibili opzioni, ma solo la risposta scientificamente corretta consente di trovare la strada giusta e proseguire. Le soluzioni non vengono fornite subito, ma vengono "scoperte" esplorando il vivaio attraverso cartelli esplicativi, corner tematici e piante.



La Scienza della Meraviglia: imparare amando la natura

L’edizione di quest’anno unisce la magia dei colori autunnali alla divulgazione scientifica alla portata di tutti, spiegando in modo semplice e accessibile ai bambini (ma affascinante anche per gli adulti) i grandi fenomeni della stagione. Durante l'intero periodo del festival, i 5 pilastri di approfondimento saranno:

• La Foglia: il viraggio di colore e la caduta vista come inizio del ciclo vitale.

• Il Frutto: la raccolta e la funzione dei frutti in autunno.

• Il Fiore: le fioriture autunnali e la creazione di balconette dedicate.

• L'Albero: l'importanza di piantare alberi per l'ambiente e il clima.

• Sotto la terra: il mondo nascosto di radici, bulbi e micro-fauna utile.



Il Programma dell'Opening – Giovedì 17 Settembre

Un pomeriggio e una serata dedicati alla comunità, all'arte tessile e alla convivialità all'aria aperta:

• Ore 17:00 – Inaugurazione & Attività per Bambini: Apertura de "Il labirinto della meraviglia" con Mr. Spaventapasseri. A seguire, Merenda in Vivaio offerta a tutti i bambini con Le Conserve di Chicco e Sunny Bites Natural Truck.

• Ore 18:00 – Laboratorio d'Arte e Ricamo: Incontro "La Madre Tela", una tela collettiva curata da Simona Falconi / Fili Ribelli. Un’esperienza aperta ad adulti e bambini per cimentarsi con il ricamo e l'arte tessile.

• Ore 20:00 – Cena in Vivaio e Musica dal Vivo: Cena conviviale con grigliata e il tipico "minestrone dei centenari" curato da The Sardinian Minestrone, accompagnato dai cocktail autunnali di Andandy Drink Truck. La serata sarà animata dalle note della musica dal vivo con Alessandro Mazzullo (chitarra e voce) e Rita Casiddu(voce).



Solidarietà con il Nastro Rosa AIRC

Anche quest'anno Innavoflora rinnova il suo impegno sociale aderendo alla “Campagna Nastro Rosa AIRC”: per tutto il mese di ottobre, per ogni pianta di ciclamino rosa (vaso 14 cm) acquistata presso il garden center, 1 euro sarà devoluto alla Fondazione AIRC per sostenere la ricerca contro il cancro al seno.



Informazioni utili per il pubblico:

• Dove: Innavoflora – SP 59 • KM 3 • Loc. Petralonga, Arzachena (SS)

• Ingresso: Libero e aperto a tutti

• Cena in vivaio: Su prenotazione

• Info e prenotazioni: +39 389 825 2455