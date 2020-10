Ritratti dei soldati terranovesi del ’15-18 in un raro poster del tempo

Olbia, 28 ottobre 2020- Il poster-ricordo di notevoli dimensioni, celebrativo dei partecipanti e dei caduti della Grande Guerra del 1915-18, veniva consegnato città per città a coloro che a quella guerra parteciparono, tornandone vivi e vittoriosi o dentro un triste feretro. Si tratta di un documento straordinario, ma non unico. Scopriamo che diverse sono le copie gelosamente custodite ad Olbia, una delle quali di proprietà di Giacomo Fresu, pubblicata recentemente sul gruppo Facebook “Olbia, oggi, ieri e domani”.

Particolare

L’importanza del documento sta nel fatto che per ognuno di questi militi viene riprodotta la foto identificativa, con a fianco la data di nascita (più quella di morte eventuale), il grado, l’eventuale decorazione al valor militare ottenuta. Sono centonovantasei le immagini dei terranovesi che vi sono riportati, di cui trentatré i caduti.



Al centro del grande rettangolo, nell’esemplare che ci è stato concesso gentilmente di riprodurre, alcuni anni fa, da parte della gentile signora L. F. di Golfo Aranci, al tempo rientrante nel comune di Terranova Pausania com’è noto, campeggia il ritratto fotografico del Re Vittorio Emanuele III, che all’origine era fiancheggiato da due fasci littori, qui nascosti da duritagli di cartone scuto, sicuramente incollati sopra dopo il 1944.

A sinistra del Re d’Italia il primo medaglione presenta il ritratto fotografico del Generale Luigi Cadorna, nome tristemente legato alla disfatta di Caporetto; il secondo, anch’esso occultato con un’immagine di un’aquila, presentava quello del duce Benito Mussolini. Alla destra del Re appaiono S. A. R. il Duca d’Aosta e il Generale Armando Diaz, che guidò le armate italiane fino al trionfo di Vittorio Veneto.

Particolare

Particolare



Ci limitiamo oggi a pubblicare l’elenco dei nomi che ivi appaiono, così come si mostrano, consapevoli del fatto che, come ogni elenco del genere, esso può presentare qualche lacuna o errore oggettivo. A tal proposito ricordiamo – a scanso di critiche solerti quanto ingenerose – che il nostro elenco appare con i cognomi già corretti, tenendo conto di sviste o marchiani errori di trascrizione di alcuni cognomi (es. “Sinana” è certamente la storpiatura di Sircana). A causa del notevole numero, ci siamo anche limitati a pubblicare alcuni particolari dell’insieme, riservandoci di entrare maggiormente nei dettagli in un secondo momento. I ritratti che appaiono sono stati pertanto scelti usando un puro criterio di casualità. Siamo disponibili in futuro a fornire a parenti che lo richiedessero copia della foto del loro congiunto, qualora non ne siano in possesso.

Particolare

CADUTI

1916 Campesi Alessio

1891-1916 Caporale Braccu Serra Agostino

1883-1917 Anedda Simplicio

1894 -1918 Sottotenente Sircana Giovanni

1892 -1916 Capitano Cossu Mario

1893-1916 Sottotenente De Filippi Leonardp

1898-1918 Casula Pietro

1893-1917 Caporale Conteddu Salvatore

1892-1918 Deiana Domenico

1894-1918 Illustro Paolo

1898-1917 Sina Giovanni

1892-1917 Caporale Fresi Giuseppe

1892-1919 Desini Giovanni Maria

1880-1918 Derosas Giovanni Battista

1884-1916 Derosas Apollonio

1892-1916 Degortes Giovanni Maria

1886-1917 Degortes Vittorio

1895-1916 Fresi Pasquale

1896-1917 Moro Michele

1892-1916 Caporale Satta Giovanni Maria

1891-1917 Petta Giovanni

1899-1918 Petta Francesco

1896-1918 Petta Salvatore

1890-1917 Porcheddu Domenica

1895-1917 Scintu Giovanni

1890-1918 Terzitta Stefano

1887-1918 Spano Alessandro

1894-1916 Meloni Antonio

1897-1918 Moro Michele

1896-1916 Spano Pietro

1894-1916 Serreri Giovanni

1895-1916 Serra Eugenio

1896-1916 Deiana Mario

MILITI

1894 Azara Gavino

1881 Avellino Giuseppe

1895 Tenente Vitiello Avvocato Giulio

1890 Tenente Tanferna Ciro

1897 Tenete Gillardi Costantino

1898 Tenente Sini Angelo

1888 Maresciallo Canu Giovanni

1895 Aiardi Dino

1882 Addis Giovanni

1888 Bernardi Vittorio

1898 Addis Quirico

1890 Membro Direttorio Sergente Anziani Giuseppe

1891 Maresciallo Maggiore Careddu Giovanni Antonio medaglia di bronzo

1899 Sottotenente Sardo Gesuino

1892 Maresciallo Terzitta Giovanni Maria

1895 Aiutante di Batteria Pilota Masala Tommaso

1880 Bernardi Pellegrino

1894 Careddu Antonio

1899 Cossu Mario

1898 Cossu Stefano

1886 Cossu Emilio

1895 Caporale Maggiore Camedda Giuseppe

1898 Caporale Cardu Nicolino

1884 Careddu Sebastìano

1890 Careddu Antonio (1)

s. d. Careddu Antonio (2)

1884 Careddu Giovanni

1892 Campesi Cesare

1890 Casula Giuseppe

1887 Deiana Michele

1894 Chicchi Giuseppe

1880 Cossuttu Giova

1886 Cusseddu Pietro

1898 Contini Giovanni Maria

1891 Cossu Luca

1882 Deiana Giovanni

1896 Deiana Giueseppe

1892 Deiana Salvatore

1879 Deiana Pasquale

1883 Deiana Giovanni (1)

1883 Deiana Giovanni (2)

1893 Caporal Maggiore Desini Michele

1891 Desini Antonio

1886 Caporal Maggiore Derosas Antonio

1888 Derosas Giovanni Maria

1877 Derosas Salvatore

1893 Caporale Degortes Giovanni Maria

1884 Degortes Paolo

1878 Caporal Maggiore Degortes Simone

1896 De Luca Augusto

1895 Desini Salvatore

1897 Caporal Maggiore De Filippi Giuseppe

1893 Endas Sabastiano

1892 Fasolino Francesco

1895 Fasolino Pasquale

1897 Farina Antonio

1893 Farina Giovanni Maria

1890 Frassu Giovanni

1893 Fresu Giacomo

1898 Foddai Raffaele

1890 Appuntato Gina Stefano

1897 Dena Pasquale

1890 Polo Cosimo

1898 Gina Mario

1897 Gina Giovanni

1889 Sottocapo Tim. Gabrielli Ezio

1886 Sottocapo Illustro Angelo

1889 Langiu Salvatorte

1886 Loriga Michele

1895 Pilota Avv. Leggieri Donato

1893 Marras Gavino

1893 Marini Antonio

1897 Caporale Marcias Giuseppe

1886 Madon Paolino

1892 Maciocco Simone

1893 Mele Beniamino

1892 Maciocco Simone

1893 Mele Beniamino

1892 Muzzurru Paolo

1896 Moro Pasquale

1897 Caporale Spano Mario

1896 Spano Francesco

1897 Roberti Ugo

1893 Taras Francesco

1891 Sergente Maggiore Fresi Giovannio Maria

1897 Sanna Salvatore decorato medaglia di bronzo

1896 Basilio Giagnoni Sergente decorato medaglia di bronzo

1892 Petta Vittorio Caporale decorato medaglia di bronzo

1887 Caporal Maggiore Zillara Giuseppe decorato medaglia d’argento

1895 Gorme Pasquale decorato medaglia di bronzo

1886 Conte Michele volontario di guerra croce al valor militare

1898 Cossu Luigi sergente maggiore

1880 Caporale Moro Pietro

1888 Orsini Domenico

1887 Sergente Dalias Antonio Maria

1897 Sergente Delogu Giovanni

1878 Sergente Caprilli Agostino

1891 Sergente Maggiore Petta Michele

1894 Sergente Azzena Giuseppe

18889 Sergente Columbano Peppino

1892 Sergente Pintus Angelino

1891 Caporale Nieddu Angelo

1890 Nuvoli Luigi

1888 Appuntato F. Piu Giovanni Antonio

1895 Appuntato R. O. F. Pilisio Antioco

1891 Pintori Gavino

1896 Caporale Pileri Giovanni Maria

1897 Pileri Giacomo

1899 Appuntato Pileri Giovanni Maria

1890 Pitzalis Eraldo

1884 Pilo Giovanni

1890 Petta Antonio

1893 Petta Paolo

1891 Pellegrino Giuseppe

1898 Piccinnu Giovanni

1894 Piccinnu Martino

1890 Ponsanu Antonio

1898 Podda Giuseppe

1896 Porru Raimondo

1880 Putzu Domenico

1893 Putzu Pietro

18941 Putzu Giuseppe

1879 Putzu Stefano

1883 Rizzo Daniele

1894 Rossi Giovanni

1899 Ruin Paolo

1896 Sanna Antonio

1896 Serra Luigi

1890 Sergnesi Ettore

1895 Caporal Maggiore Serreri Pantaleo

1897 Silvestrini Antonio

1892 Sini Silvio

1899 Sircana Giuseppe

1887 Sechi Antonio Maria

1893 Spano Giovanni Maria

1894 Spano Salvatore

1891 Spano Francesco

1896 Caporale Spano Nicolino

1898 Spanu Giuseppe

1896 Varrucciu Pietro

1891 Caporale Tecleme Emanuele

1897 Caporale Uda Pantaleo

1893 Varrucciu Giovanni

1899 Vargiu Michele

1896 Varrucciu Salvatore

1892 Varrucciu Giovanni Maria

s. d. Campesi Giuseppe

1876 Mureddu Angelo

1891 Meloni Sebastiano

1893 Mariano Antonio Maria

1899 Fresi Antonio

1894 Gosino Costantino

s. d. Deiana Giovanni

1891 Spano Domenico Presidente Associazione Nazionale Mutilati

1897 Serra Alfredo segretario Associazione Nazionale Mutilati

1889 Caporale Derosas Pietro

1893 Bazzu Salvatore

1892 Bonomo Agostino

1892 Calcina Salvatore

1882 Caporale Derosas Giovanni

1893 Olini Salvatore

1889 Secchi Giovanni