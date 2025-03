Olbia, un incontro su violenza di genere e tutela delle donne

Olbia. La Confcommercio Nord Sardegna è capofila del progetto Europe, Plural, Femenine (EPF), un’iniziativa finanziata dall’Unione Europea nell’ambito del programma Citizens, Equality, Rights and Values Programme (C.E.R.V.). L’obiettivo principale del progetto è promuovere l’integrazione europea, ponendo al centro il tema della parità di genere e della lotta alla discriminazione.

Nell’ambito delle attività previste, il 13 marzo 2025, alle 10:30, la sede di Confcommercio di Olbia ospiterà un incontro dedicato alla "Violenza di genere: prevenzione e forme di tutela".

L’evento mira a presentare azioni concrete, piani e strategie messe in campo dalle istituzioni e dalle associazioni per contrastare il fenomeno della violenza sulle donne e promuovere la tutela dei diritti della cittadinanza.

L’incontro fa parte di un ciclo di eventi organizzati a livello locale, regionale e internazionale nell’ambito del progetto EPF, che in questi anni ha coinvolto imprese, lavoratori, studenti e associazioni per favorire il dibattito sulla parità di genere.

EPF è un’iniziativa di respiro internazionale che vede la collaborazione di quattro Paesi europei: Italia, con la Confcommercio Nord Sardegna (capofila), Lunàdigas e Xcamp, Francia, rappresentata dall’Università Pascal Paoli, Germania, con la Camera di Commercio Italo-Tedesca (ITKAM) e Spagna, con la Camera di Commercio Italo-Spagnola (CCIS) e Solidaridad Sin Fronteras.

Fino ad oggi, sono stati organizzati tre eventi globali online, ciascuno con la partecipazione di oltre 350 persone provenienti da circa 20 nazioni diverse. I temi affrontati in questi incontri hanno spaziato dall’imprenditoria femminile alla disoccupazione di lunga durata, dalla violenza di genere alla discriminazione lavorativa e sociale.

A livello locale, in Sardegna si sono già svolti otto incontri, in cui si è discusso di temi come il ruolo delle donne nella politica, la formazione STEM per colmare il divario di genere nelle discipline scientifiche, e le strategie per combattere il mobbing e il bullismo di genere.

La Confcommercio Nord Sardegna punta a diffondere il più possibile la cultura della parità di genere, coinvolgendo istituzioni, imprese e cittadini.

L’incontro del 13 marzo a Olbia rappresenta un’importante occasione per approfondire il tema della violenza sulle donne e discutere delle politiche di tutela e prevenzione, con la partecipazione di esperti, associazioni e rappresentanti istituzionali.

L’ingresso all’evento è gratuito e aperto a tutti coloro che vogliono contribuire al dibattito sulla parità di genere e alla lotta contro la violenza e la discriminazione.