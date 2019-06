Olbia: tra musica e brelibatezze continua la Festa del Gusto

Olbia, 22 giugno 2019– La stagione turistica 2019 a Olbia non poteva cominciare meglio: una festa, buon cibo, bevande e tanta musica per rinfrescare, con avvolgenti atmosfere di invitanti profumi e sonorità, le ormai calde serate estive degli olbiesi e di tutti i turisti che scelgono di trascorrere le vacanze a Olbia e in Gallura.

La Festa del Gusto internazionale inaugurata giovedì scorso 20 giugno, nell’area del Mercato di Porto Romano a Olbia fino a domani, domenica 23 giugno, continua a proporre degustazioni intriganti per i palati più esigenti, a cominciare dalle nostre preziose cozze di Olbia.

Non solo degustazioni di prelibatezze locali, ma anche l’emozione di gustare sotto il cielo stellato piatti cucinati secondo tradizione e culture differenti. Per esempio dalla Spagna è possibile gustare la paella cucinata dal madrileno Jose Lopez.

Dall’Argentina sono presenti ben 12 metri di arrosti tra cui l’Asado Argentino con Ricardo Torres e Miguel Sanchez.

Dalla Sicilia i cannoli siciliani, gli arancini, le cassattine dei maestri pasticceri Accetta. Dalla Puglia viene proposta la vera puccia Salentina, un prodotto antico ma di un gusto unico.

Dal Lazio i signori della porchetta di Ariccia, la grande porchetta Argentati interpretata da Natalino Lampasona

Sempre dal Lazio l’incontro la tradizione di Amatrice, una comunità toccata dal terremoto che grazie anche a questa sua eccellenza ha posato le basi della sua rinascita: ecco quindi la vera pasta all’amatriciana sia in bianco che in rosso cucinata dallo Chef Fabrizio Capanelli e Alain Stratta ( protagonista 6 edizione masterchef), uno degli appuntamenti più significativi della festa del Gusto.

Ma non è finita, oltre ai nostri prodotti di casa, i prodotti sardi, vengono proposti anche prodotti tipici umbri, pugliesi, abruzzesi e poi tanti dolci e gli inimitabili cocktail cubani e caraibici con José Carlos Montes.

Oltre a tutti queste prelibatezze da gustare ci sarà tanta birra proposta dai birrifici artigianali di eccellenza: su uno scuola Bus saranno presenti oltre 11 spillatori di birra dal mondo.

Infine tanto artigianato e spettacoli con le Ballerine Carioca Brasiliane ( Venerdi ) e le Ballerine Flamenco Spagna ( Sabato). La Musica sarà invece proposta con un Dj set dal titolo ” un salto nel tempo ” per rivivere gli anni ‘Ottanta e Novanta insieme a Zeno Pisu – Arturo Pirino – Miki Degortes ( domenica ).