Olbia, toro fugge impazzito seminando panico: abbattuto

Olbia, 5 settembre 2020– Task force di uomini questa mattina intorno alle 10.30 per catturare un toro impazzito, riuscito a fuggire da un terreno della zona Basa di Olbia.

L’animale in fuga, disorientato dal traffico automobilistico, ha caricato un’auto della Polizia intervenuta per cercare di indirizzare la bestia verso la campagna. Uno dei poliziotti, sceso dall’auto per cercare di indirizzare l’animale in un posto più sicuro si è dovuto buttare nei cespugli per non essere travolto dalla ferocia dell’animale.

Sul posto circa 25 uomini tra guardie ecoozoofile, Polizia Locale, Forestale e i Vigili del fuoco che hanno chiuso per sicurezza il tratto di strada che dalla sopralevata conduce in direzione di Golfo Aranci.

Impiegato anche un drone per facilitare la localizzazione dell’animale.

Il veterinario, Salvatore Amadori, chiamato sul posto per sedare l’animale con anestetico da sparare con un fucile, ha provato per ben due volte, ma l’animale, che nel mentre si era nascosto nella macchia mediterranea, l’unica soluzione è stato l’abbattimento, avvenuto con una fucilata alle ore 13. Nel frattempo è stato dato il via alla ricerca del proprietario che dovrà rispondere della fuga del toro.

Come riporta La Nuova Sardegna, il veterinario Amadori, da sempre impegnato nel salvataggio e recupero di animali di ogni tipo, ha dovuto fare una scelta difficile, ma purtoppo necessaria “Era troppo inferocito. Sarebbe stato un pericolo per le persone” ha dichiarato molto dispiaciuto Amadori.