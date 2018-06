Olbia: stato di emergenza per il conferimento dell’umido

Olbia, 09 giugno 2018 – In attesa che la Regione Sardegna riporti a quota 417 tonnellate la quantità di umido trattabile dalla discarica di Spiritu Santu, il Comune di Olbia ha deciso di dichiarare lo stato di emergenza.

Il documento con la quale ciò viene stabilito è la delibera di giunta 187: nel documento si chiede alla Regione Sardegna di “porre in essere tutte le attività necessarie per riportare alla normalità la gestione del servizio e garantire l’autosufficienza del trattamento della FORSU in ambito territoriale, rinnovando l’autorizzazione al trattamento FORSU del CIPNES autorizzato con Determina Provinciale n. 430/2013, nel limite settimanale di 417 tonnellate“.

Il dimezzamento della quantità di umido conferibile a Spiritu Santu costringe i 14 Comuni che si servono della discarica consortile a trasportare i rifiuti organici a Villacidro, con un conseguente esborso di denaro. Come scritto nella delibera, “l’impossibilità di conferire in impianto la frazione organica prodotta sta provocando una situazione ormai insostenibile stante il fatto che i rifiuti putrescibili sono allo stato attuale stoccati su cassoni e scarrabili presso gli ecocentri o direttamente sui camion. Il permanere di tale situazione, viste anche le alte temperature, provocherà certamente nell’immediato problemi di natura igienico sanitaria a causa della attivazione dei fenomeni di fermentazione del Forsu con conseguente produzione di gas maleodoranti e e nocivi per la salute pubblica“.