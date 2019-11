Olbia centrale di spaccio: la guerra contro la droga continua

Olbia, 25 novembre 2019 – Le indagini sul traffico di droga nel territorio di competenza del Reparto Territoriale di Olbia continuano.

Ieri l’ultima operazione che ha coinvolto tre persone: C.Y. (24 anni, residente a Olbia) e F.L. (33 anni, olbiese) sono stati arrestati e posti ai domiciliari, mentre una terza persona è stata denunciata.

L’accusa è detenzione di droga ai fini di spaccio. L’obiettivo dell’Arma è quello di capire da dove questa droga (marijuana) è arrivata, ma soprattutto da chi.

È su questi particolari che le indagini del Reparto Territoriale, coordinato dal comandante Davide Crapa), si stanno concentrando.

Olbia, infatti, è una piazza ricchissima. Ricca di consumatori abituali e di passaggio: perfetta per smerciare grossi quantitativi di sostanza.

Le piazze di spaccio sono moltissime: c’è Piazza Mercato, che di notte è completamente al buio e si presta per questo tipo di attività (è recentissima un’azione della Polizia di Stato in tal senso); c’è via Torino, con le mura puniche trasformate in discarica e zona di spaccio.

All’appello non manca nemmeno zona di San Simplicio, ormai preda di spacciatori e tossicodipendenti.

Anche Corso Vittorio Veneto, sempre nel tratto vicino San Simplicio, è un ritrovo per chi cerca sostanze o chi sa dove trovarle.

Proprio da questi centri di spaccio, grazie a informative precise, i Carabinieri della Stazione di Olbia Centro hanno iniziato l’indagine che ha portato, ieri, al sequestro di 13 kg complessivi di droga: 11 in un nascondiglio situato a Nord della Città, 3 a casa di uno degli arrestati.