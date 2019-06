Olbia: senza acqua alcune zone cittadine

Olbia, 28 giugno 2019 – Con l’allerta meteo per alte temperature e un caldo infernale anche all’ombra, ecco che a Olbia manca l’acqua.

Secondo le segnalazioni dei residenti, l’acqua sta mancando in alcune vie dei Santi, in via Barcellona e in Corso Vittorio Veneto.

A quanto pare, all’origine della mancanza di acqua vi sarebbe un guasto improvviso. Le riparazioni sarebbero già iniziate. Al momento non si sa quando tornerà l’acqua.

** Aggiornamento **

14:09 Il guasto è avvenuto in una condotta nei pressi di via Tre Venezie.