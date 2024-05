Olbia, nuova premiazione per Nicoletta Deidda al Rally Sardegna

Pubblicato il 25 May 2024 alle 12:00

Alghero. Arriva il Rally Italia Sardegna, i motori si scaldano ad Alghero per il Rally che si terrà dal 31 Maggio al 2 Giugno e proprio in occasione dell'apertura della Manifestazione Nicoletta Deidda sarà presente alle premiazioni dei Campionati Regionali delegazione Sardegna e Titoli nazionali 2023.

La Campionessa di Rally comunica che nel pomeriggio del 31 Maggio dalle 17:30 ci saranno le premiazioni delle categorie Slalom e Kart e dalle 19 circa quelle del Rally, e lei verrà premiata per il Campionato tenutosi nel Lazio nello scorso anno.