Olbia, Lido del Sole: una giornata per pulire la spiaggia

Olbia,13 giugno 2019 – Ancora una giornata tutta dedicata alla pulizia del litorale di Olbia che vede questa volta il suo svolgimento sulla spiaggia di Lido del sole.

Il prossimo 16 giugno dalle ore 9.00 fronte hotel Caprile, appuntamento per i volontari e tutti gli amanti del mare che sono sempre pronti a scendere letteralmente in campo quando si tratta di agire per la difesa del nostro amato patrimonio ambientale.

Un evento promosso dall’Autorità di Sistema portuale del mare di Sardegna, con la collaborazione del Wwf, l’associazione ambientalista “Velapuliamo”, la società De Vizia, e il Cosir.

Non mancate!