Monday, 06 July 2026
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Olbia. Lavori in Corso Vittorio Veneto: modifiche temporanee alla viabilità dal 9 luglio al 30 settembre 2026
Nell'ambito dei lavori in corso su Corso Vittorio Veneto, è stata emanata l'Ordinanza Dirigenziale n. 389 del 6 luglio 2026, che integra le disposizioni già previste dall'Ordinanza n. 306 del 27 maggio 2026 (rifacimento marciapiedi 1 lotto). Dal 9 luglio al 30 settembre 2026, nella fascia oraria 7:30 - 17:30, potranno essere disposte temporanee sospensioni della circolazione nelle intersezioni di Corso Vittorio Veneto interessate dagli interventi.
I tratti di strada interessati dall'ordinanza sono i seguenti:
Le chiusure saranno effettuate esclusivamente nei tratti interessati dalle lavorazioni, uno alla volta, e saranno presidiate da personale incaricato che regolerà il traffico locale in entrata e in uscita.
Sarà sempre garantito il transito dei mezzi di soccorso, delle forze di polizia e dei residenti nelle vie interessate. In corrispondenza delle intersezioni potrà essere disposta la sospensione momentanea della circolazione, con l'indicazione dei percorsi alternativi e della segnaletica di strada chiusa.
L'impresa esecutrice provvederà all'installazione della segnaletica temporanea, alla delimitazione del cantiere e all'adozione di tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale, nonché alla messa in sicurezza del cantiere durante le ore di inattività.
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