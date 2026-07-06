Olbia. Lavori in Corso Vittorio Veneto: modifiche temporanee alla viabilità dal 9 luglio al 30 settembre 2026

Nell'ambito dei lavori in corso su Corso Vittorio Veneto, è stata emanata l'Ordinanza Dirigenziale n. 389 del 6 luglio 2026, che integra le disposizioni già previste dall'Ordinanza n. 306 del 27 maggio 2026 (rifacimento marciapiedi 1 lotto). Dal 9 luglio al 30 settembre 2026, nella fascia oraria 7:30 - 17:30, potranno essere disposte temporanee sospensioni della circolazione nelle intersezioni di Corso Vittorio Veneto interessate dagli interventi.

I tratti di strada interessati dall'ordinanza sono i seguenti:

Via Val d'Aosta : dal Corso Vittorio Veneto all'intersezione con Via Venezia Giulia .

: dal all'intersezione con . Via Friuli : dal Corso Vittorio Veneto all'intersezione con Via Venezia Giulia .

: dal all'intersezione con . Via Emilia : dal Corso Vittorio Veneto all'intersezione con Via Venezia Tridentina .

: dal all'intersezione con . Via Trentino : dal Corso Vittorio Veneto all'intersezione con Via Lazio .

: dal all'intersezione con . Via Basilicata : dal Corso Vittorio Veneto all'intersezione con Via Lazio .

: dal all'intersezione con . Via Alto Adige : dal Corso Vittorio Veneto all'intersezione con Via Lazio .

: dal all'intersezione con . Via Sicilia : dal Corso Vittorio Veneto all'intersezione con Via Lazio .

: dal all'intersezione con . Via Sardegna: dal Corso Vittorio Veneto all'intersezione con Via Amba Alagi.

Le chiusure saranno effettuate esclusivamente nei tratti interessati dalle lavorazioni, uno alla volta, e saranno presidiate da personale incaricato che regolerà il traffico locale in entrata e in uscita.

Sarà sempre garantito il transito dei mezzi di soccorso, delle forze di polizia e dei residenti nelle vie interessate. In corrispondenza delle intersezioni potrà essere disposta la sospensione momentanea della circolazione, con l'indicazione dei percorsi alternativi e della segnaletica di strada chiusa.

L'impresa esecutrice provvederà all'installazione della segnaletica temporanea, alla delimitazione del cantiere e all'adozione di tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale, nonché alla messa in sicurezza del cantiere durante le ore di inattività.