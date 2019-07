Olbia, ecco Silvio Calza: il piccolo Re del karting sogna la Formula 1

Olbia, 01 luglio 2019 – La Gallura non è solo terra di arti marziali, ma anche di motori e non è un caso se il re del karting è olbiese: si chiama Silvio Calza, ha 13 anni e in Sardegna ha vinto tutto ciò che si poteva vincere.

Il giovane olbiese è pluricampione regionale, ha iniziato la sua carriera sportiva nel kart a soli 6 anni e nel 2016 ha vinto la prestigiosa Medaglia d’Oro Coni vincendo il Trofeo Coni.

Nel 2018, il giovanissimo pilota partecipa al Campionato regionale 125 Iame Series e vince sia nel campionato di categoria e anche l’assoluto: è il più giovane di sempre.

Una soddisfazione incredibile per il piccolo Calza che, oggi, sogna in grande.

Silvio Calza ha un grande talento, ma per crescere ha necessità di uscire fuori dalla Sardegna e confrontarsi con i campioncini italiani e magari farsi notare da qualche team importante pronto a investire su di lui.

Il mondo dei motori è molto competitivo, ma è anche un mondo in cui il talento ha bisogno di essere stimolato e sostenuto.

Il campione olbiese ha in programma nelle prossime settimane diversi appuntamenti importanti: il primo è a luglio, in Veneto.

Il piccolo adora guidare e i sogni sono veramente importanti: e non potrebbe essere altrimenti perché il karting è, per i talenti puri dei motori, l’anticamera dell’automobilismo professionistico.

Le storie di Ayrton Senna, Fernando Alonso e Michael Schumacher insegnano.

Non sappiamo se il piccolo Calza arriverà mai in Ferrari, ma per coltivare un sogno bisogna crederci: forza, Silvietto!