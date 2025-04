Olbia e Gallura protagoniste a Linea Verde

Olbia. Linea Verde Italia fa tappa oggi in Gallura e racconta il territorio del nord est della Sardegna. Verrà presentata quest'oggi una puntata dedicata a Olbia, Tempio e La Maddalena. Il primo appuntamento su Rai uno oggi, 5 aprile, alle 12,30 e poi la puntata potrà essere vista su Raiplay, gratuitamente.



Elisa Isoardi e Monica Caradonna racconteranno dal punto di vista storico, del territorio, della cultura e delle tradizioni quello che è il nord della nostra isola, considerando il canale della montagna e del mare.

Elisa Isoardi partirà dalla via del sughero: la puntata si concentrerà partendo da Tempio, con tappa alle fonti di Rinaggiu e al parco mentre Monica Caradonna seguirà quella che è la via del mare, si recherà alla Maddalena e nel territorio di Arzachena, non mancherà Olbia con i suoi progetti di riqualificazione e incentivi alla mobilità sostenibile e le sue straordinarie spiagge.