Olbia, carrello finisce contro auto: donna ferita e strada ancora chiusa

Olbia. C’è una donna ferita nell’incidente avvenuto nel pomeriggio di oggi, 30 settembre, sulla sopraelevata di via Unità d’Italia, la strada che collega via Vittorio Veneto alla rotatoria di S’Artiglieria. La viabilità risulta ancora interrotta, con inevitabili disagi e rallentamenti per gli automobilisti.

Secondo quanto emerso, un carrello con a bordo uno scooter si sarebbe sganciato dal camper che lo stava trainando, finendo sulla carreggiata opposta. Nell’incidente è rimasta coinvolta anche una Fiat 500 condotta da una donna. La conducente è stata soccorsa dagli operatori del 118 e successivamente trasportata al pronto soccorso di Olbia per gli accertamenti e le cure del caso.

Sul posto stanno operando i Vigili del fuoco di Arzachena e la Polizia locale di Olbia. La strada resta al momento chiusa al traffico per consentire la rimozione dei mezzi coinvolti e lo svolgimento dei rilievi necessari a ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente. La chiusura della sopraelevata sta provocando disagi alla circolazione, con il traffico costretto a deviare sulle strade alternative in attesa della completa riapertura di via Unità d’Italia.