Monday, 08 September 2025

Informazione dal 1999

PoliticaCronacaSportEconomiaCulturaAnnunciGeneraleOlbiachefu

Bianca, Cronaca, Politica

Olbia, candidati al consiglio provinciale: ecco i 10 nominativi

Presentata la lista e il contrassegno

Olbia, candidati al consiglio provinciale: ecco i 10 nominativi
Olbia, candidati al consiglio provinciale: ecco i 10 nominativi
Barbara Curreli

Pubblicato il 08 September 2025 alle 18:02

condividi articolo:

Olbia. È stata presentata la lista con i nominativi dei 10 candidati alla carica di Consigliere provinciale per le elezioni del 29 settembre, relativi all'elezione del Consiglio della provincia della Gallura Nord Est Sardegna. Ecco l'elenco nominativo in ordine alfabetico. 

Addis Anna Letizia, consigliere di Alà dei Sardi
 
Addis Antonio, sindaco di Budoni 
 
Aisoni Anna Paola, consigliere di Tempio
 
Carta Roberto, sindaco di Oschiri
 
Cossu Maria Antonietta, consigliere di Olbia
 
Dongu Francesca, consigliere di Luogosanto
 
Fiori Michele, consigliere di Olbia
 
Lai Francesco sindaco di Loiri Porto San Paolo
 
Porcu Federica Santina, consigliere di La Maddalena 
 
Ragnedda Roberto, sindaco di Arzachena
 
La lista è stata presentata con la denominazione "Uniti per la Gallura e Monte Acuto", con un contrassegno rappresentato da 5 cerchi concentrici azzurro, giallo, azzurro, marrone e azzurro. Oltre ai 5 cerchi è rappresentata un figura contenuta in una circonferenza di colore grigio con un immagine stilizzata con al centro il sole, una collina, un striscia di terra e il mare.

Geolocalizzazione

Bianca

Oschiri, ampliato il calendario Ascot del mese di settembre

Oschiri. Proseguono le implementazioni del servizio di ambulatorio medico nei comuni del territorio al fine di sopperire alle carenze dei medici di base. Questo l'aggiornamento del calendario Ascot del comune di Oschiri ricondiviso anche dal sin...

Olbia, apre la prima “Sardinia International School” dell’Isola

Suona la campanella, e si aprono le porte della prima Scuola Internazionale della Sardegna, un nuovo progetto che porterà i piccoli studenti della scuola primaria ad affrontare il percorso scolastico in un ambiente dinamico, comunitario dove s...

Bianca

Da Tempio prime foto della luna rossa

Tempio. La luna rossa, o meglio l'eclisse tanto attesa è arrivata puntuale poco dopo il tramonto di oggi, domenica 7 settembre, ed è stata visibile per un arco temporale di un'ora circa. Un fenomeno raro, che, come indicato da appassion...

Cronaca

Olbia, incidente a Pittulongu: tre ambulanze sul posto

Olbia. Flash. Incidente sulla strada per Pittulongu, presenti sul posto tre ambulanze, la Polizia locale e i Vigili del Fuoco. Alcuni passanti sostengono che un veicolo sia finito fuori strada, mentre un secondo veicolo è bloccato al centro d...

Bianca

Olbia, Rubrica “Pillole di benessere e crescita personale”: Perdono e apertura all’amore

Olbia. Cari lettori, oggi, in questo nuovo numero della rubrica “Pillole di benessere e crescita personale” abbiamo deciso di proporvi due temi intrinsecamente connessi tra loro e capaci di trasformare dal profondo i vissuti emotivi e rel...

Cronaca

Golfo Aranci, una cartolina da Cala Spada

Golfo Aranci. Sardegna e alba sono sempre un binomio vincente e, Golfo Aranci, ancora una volta, si classifica tra le località più belle dell’isola per ammirare il sorgere del sole. Lo sa bene Luigi Sanna che, con la sua fedele ma...

Geolocalizzazione