Olbia, candidati al consiglio provinciale: ecco i 10 nominativi

Monday, 08 September 2025
Olbia. È stata presentata la lista con i nominativi dei 10 candidati alla carica di Consigliere provinciale per le elezioni del 29 settembre, relativi all'elezione del Consiglio della provincia della Gallura Nord Est Sardegna. Ecco l'elenco nominativo in ordine alfabetico.
Oschiri. Proseguono le implementazioni del servizio di ambulatorio medico nei comuni del territorio al fine di sopperire alle carenze dei medici di base. Questo l'aggiornamento del calendario Ascot del comune di Oschiri ricondiviso anche dal sin...
Suona la campanella, e si aprono le porte della prima Scuola Internazionale della Sardegna, un nuovo progetto che porterà i piccoli studenti della scuola primaria ad affrontare il percorso scolastico in un ambiente dinamico, comunitario dove s...
Olbia. Flash. Incidente sulla strada per Pittulongu, presenti sul posto tre ambulanze, la Polizia locale e i Vigili del Fuoco. Alcuni passanti sostengono che un veicolo sia finito fuori strada, mentre un secondo veicolo è bloccato al centro d...
Olbia. Cari lettori, oggi, in questo nuovo numero della rubrica “Pillole di benessere e crescita personale” abbiamo deciso di proporvi due temi intrinsecamente connessi tra loro e capaci di trasformare dal profondo i vissuti emotivi e rel...
