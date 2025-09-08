Olbia, candidati al consiglio provinciale: ecco i 10 nominativi

Olbia. È stata presentata la lista con i nominativi dei 10 candidati alla carica di Consigliere provinciale per le elezioni del 29 settembre, relativi all'elezione del Consiglio della provincia della Gallura Nord Est Sardegna. Ecco l'elenco nominativo in ordine alfabetico.

Addis Anna Letizia, consigliere di Alà dei Sardi

Addis Antonio, sindaco di Budoni

Aisoni Anna Paola, consigliere di Tempio

Carta Roberto, sindaco di Oschiri

Cossu Maria Antonietta, consigliere di Olbia

Dongu Francesca, consigliere di Luogosanto

Fiori Michele, consigliere di Olbia

Lai Francesco sindaco di Loiri Porto San Paolo

Porcu Federica Santina, consigliere di La Maddalena

Ragnedda Roberto, sindaco di Arzachena

La lista è stata presentata con la denominazione "Uniti per la Gallura e Monte Acuto", con un contrassegno rappresentato da 5 cerchi concentrici azzurro, giallo, azzurro, marrone e azzurro. Oltre ai 5 cerchi è rappresentata un figura contenuta in una circonferenza di colore grigio con un immagine stilizzata con al centro il sole, una collina, un striscia di terra e il mare.