Olbia, bus per il mare strapieni: “Aspo, aumenta le corse!”

Olbia, 23 luglio 2020 – Poche corse e autobus (comprensibilmente) strapieni: è questo il tenore delle numerose segnalazioni pervenute alla redazione di Olbia.it riguardanti i bus che collegano la città alle più belle spiagge olbiesi. Parliamo delle linee 4 e 5: la prima collega Olbia a Pittulongu (capolinea Sacra Famiglia e Bados), la seconda invece connette Porto Rotondo a Porto Istana.

“Potreste fare un appello e parlare della linea aspo n 4 e del fatto che con tutto il turismo ancora non abbiano messo gli orari estivi e l’autobus passa ogni ora e quindici minuti. Tutti stipati dentro un autobus pur di non mettere più corse. Il 4 generalmente in estate seguiva altri orari e passava molto più frequentemente, le persone ci vanno al mare, vanno a lavoro, non possono stipare mille persone su un solo autobus oppure rischiare di lasciarle a terra solo perché hanno ridotto le corse. Per non parlare del fatto che le corse sono pochissime e finiscono alle 19:30”, spiega una cittadina che usa spesso la linea 4.

Non è diverso il tenore delle segnalazioni sulla linea 5, l’altra tratta che connette Olbia al mare di Porto Rotondo e Porto Istana. “Scrivo questa email per segnalare una situazione insostenibile: gli autobus cittadini, dell’azienda Aspo, si riempiono giornalmente, a tutti gli orari, di persone, strette tra di loro come delle sardine. In una situazione normale sarebbe stato semplicemente imbarazzante fornire un servizio del genere, ma questa estate, questo comportamento è imbarazzante, pericoloso e irresponsabile. Così non si può andare avanti. L’autobus di cui parlo nello specifico è il numero 5, nella tratta Porto Rotondo-Olbia-Porto Istana, una delle più gettonate sia dai turisti sia dai giovani della città. Penso che tutti debbano avere il diritto di poter godere di questi posti, ma è anche dovere del comune dare a tutti la possibilità di visitarli in sicurezza. È necessario aumentare le corse (gli autobus passano a distanza di due ore), così da distribuire le persone su più autobus ed evitare che si formi una calca del genere”, scrive una seconda cittadina olbiese.

Posto che dal 16 luglio, in base all’ordinanza 35 del presidente della Regione Sardegna Christian Solinas, i mezzi pubblici possono viaggiare con il 100% dei posti a sedere occupati (articolo 7, comma 8) , è chiaro le persone continuano ad avere timore del Covid-19: ecco perché le due cittadine hanno deciso di lanciare un appello all’Aspo affinché aumenti le corse su quelle due linee specifiche.

La stessa ordinanza 35 prevede che le aziende di trasporto debbano verificare la domanda di mobilità, monitorare la situazione e rimodulare il servizio sui servizi a più ampia frequentazione: “Per i servizi di trasporto a frequenza, ricadenti in ambito urbano o suburbano, le Aziende di TPL su gomma avranno cura di rimodulare la produzione giornaliera complessivamente autorizzata a vantaggio dei servizi con più alta frequentazione”.