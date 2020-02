Olbia: abbandonano rifiuti sempre nello stesso punto

Olbia, 06 febbraio 2020 – A Olbia anche gli inquinatori seriali sono abitudinari: i rifiuti, infatti, vengono abbandonati quasi negli stessi punti, come se l’abitudine creasse magicamente il punto di conferimento.

Uno dei punti, già segnalati alla Polizia Locale, è in via Trentino: qua, a pochi metri dall’incrocio con via Veneto/via Amba Alagi, vengono abitualmente abbandonate due o tre buste di spazzatura indifferenziata.

Un abitudine che i residenti hanno notato e che hanno, giustamente, segnalato.

Da notare che a pochi metri di distanza da quel punto vi sono le telecamere dell’Ipia: chissà se quegli occhi elettronici hanno mai immortalato i lanciatori di sacchetti.