Wednesday, 28 January 2026

Informazione dal 1999

PoliticaCronacaSportEconomiaCulturaAnnunciGeneraleOlbiachefu

Cronaca, Nera

Morte di Giovanni Marchionni, dalle indagini trapela la possibile causa

Nuovi sviluppi nelle indagini a seguito degli esami effettuati

Morte di Giovanni Marchionni, dalle indagini trapela la possibile causa
Morte di Giovanni Marchionni, dalle indagini trapela la possibile causa
Barbara Curreli

Pubblicato il 27 January 2026 alle 17:38

condividi articolo:

Olbia. Sarebbe stata un’intossicazione da acido solfidrico la causa della morte di Giovanni Marchionni, il 21enne skipper di Bacoli trovato senza vita l’8 agosto scorso a bordo di uno yacht ormeggiato nel porticciolo della Marina di Portisco.

Secondo indiscrezioni, il potente gas tossico – presumibilmente fuoriuscito dalle batterie dell’imbarcazione – sarebbe stato inalato dal giovane skipper. L’ipotesi - riportata anche dalla Nuova Sardegna - emergerebbe a seguito degli esiti dell’autopsia e dagli esami tossicologici e istologici depositati nei giorni scorsi in Procura a Tempio Pausania.

La pm Milena Aucone aveva aperto un fascicolo per omicidio colposo contro ignoti, ora si attendono nuovi risvolti.

(Morte Giovanni Marchionni)

Geolocalizzazione

Bianca

Olbia, riqualificazione rete idrica: sospensione servizio, ecco dove e quando

Olbia. Zona Bandinu e centro storico senz'acqua la prossima settimana, ecco quanto comunicato da Abbanoa. "Nell’ambito dei lavori di riqualificazione della rete idrica in corso nel Comune di Olbia, per la giornata di mercoledì 4 feb...

Cronaca

Sbarca al porto di Olbia con 23 kg di cocaina: arrestato

Olbia. Nella mattinata del 26 gennaio, durante le operazioni di sbarco delle motonavi in arrivo dai porti di Civitavecchia e Livorno, i Finanzieri del Gruppo Olbia hanno tratto in arresto, in flagranza di reato con l’accusa di traffico di ...

Bianca

Berchidda, riqualificazione rete idrica: disservizi durante le ore di intervento

Berchidda. Lavori di riqualificazione sulla rete idrica di Berchidda, durante le ore di intervento sarà necessario interrompere il servizio di erogazione dell'acqua. Ecco il comunicato di Abbanoa. "Al fine di consentire la sostituzione di...

Bianca

L’ing.Giampaolo Lampis lascia il comando dei Vigili del Fuoco nell’Isola

Nuoro. Il prossimo 2 febbraio l’ing. Giampaolo Lampis concluderà il suo incarico alla guida del Comando dei Vigili del Fuoco di Nuoro per assumere quello di Comandante di Chieti, al termine di un biennio caratterizzato da intensa at...

Bianca

Polo UniOlbia: al via i lavori nel palazzo in corso Umberto

Olbia. Al via i lavori per il Polo UniOlbia in corso Umberto: modifiche temporanee alla viabilità nel centro di Olbia Cambierà temporaneamente la viabilità in alcune strade del centro di Olbia per consentire i lavori di manu...

Annunci

Olbia e Gallura, ecco le ultime offerte di lavoro

Olbia. Eccoci alla consueta rubrica settimanale con le offerte di lavoro pubblicate per Olbia e Gallura. Tante le soluzioni offerte. Tirocini.  A Olbia cercano 1 tirocinante addetto alla sorveglianza dei bambini. Offerte di lavoro a tempo d...

Geolocalizzazione