Morte di Giovanni Marchionni, dalle indagini trapela la possibile causa

Wednesday, 28 January 2026
Informazione dal 1999
Olbia. Sarebbe stata un’intossicazione da acido solfidrico la causa della morte di Giovanni Marchionni, il 21enne skipper di Bacoli trovato senza vita l’8 agosto scorso a bordo di uno yacht ormeggiato nel porticciolo della Marina di Portisco.
Secondo indiscrezioni, il potente gas tossico – presumibilmente fuoriuscito dalle batterie dell’imbarcazione – sarebbe stato inalato dal giovane skipper. L’ipotesi - riportata anche dalla Nuova Sardegna - emergerebbe a seguito degli esiti dell’autopsia e dagli esami tossicologici e istologici depositati nei giorni scorsi in Procura a Tempio Pausania.
La pm Milena Aucone aveva aperto un fascicolo per omicidio colposo contro ignoti, ora si attendono nuovi risvolti.
27 January 2026
27 January 2026
27 January 2026
27 January 2026
Olbia. Zona Bandinu e centro storico senz'acqua la prossima settimana, ecco quanto comunicato da Abbanoa. "Nell’ambito dei lavori di riqualificazione della rete idrica in corso nel Comune di Olbia, per la giornata di mercoledì 4 feb...
Olbia. Nella mattinata del 26 gennaio, durante le operazioni di sbarco delle motonavi in arrivo dai porti di Civitavecchia e Livorno, i Finanzieri del Gruppo Olbia hanno tratto in arresto, in flagranza di reato con l’accusa di traffico di ...
Berchidda. Lavori di riqualificazione sulla rete idrica di Berchidda, durante le ore di intervento sarà necessario interrompere il servizio di erogazione dell'acqua. Ecco il comunicato di Abbanoa. "Al fine di consentire la sostituzione di...
Nuoro. Il prossimo 2 febbraio l’ing. Giampaolo Lampis concluderà il suo incarico alla guida del Comando dei Vigili del Fuoco di Nuoro per assumere quello di Comandante di Chieti, al termine di un biennio caratterizzato da intensa at...
Olbia. Al via i lavori per il Polo UniOlbia in corso Umberto: modifiche temporanee alla viabilità nel centro di Olbia Cambierà temporaneamente la viabilità in alcune strade del centro di Olbia per consentire i lavori di manu...
Olbia. Eccoci alla consueta rubrica settimanale con le offerte di lavoro pubblicate per Olbia e Gallura. Tante le soluzioni offerte. Tirocini. A Olbia cercano 1 tirocinante addetto alla sorveglianza dei bambini. Offerte di lavoro a tempo d...
26 January 2026
26 January 2026
26 January 2026
26 January 2026
26 January 2026
26 January 2026
26 January 2026