Morte di Giovanni Marchionni, dalle indagini trapela la possibile causa

Olbia. Sarebbe stata un’intossicazione da acido solfidrico la causa della morte di Giovanni Marchionni, il 21enne skipper di Bacoli trovato senza vita l’8 agosto scorso a bordo di uno yacht ormeggiato nel porticciolo della Marina di Portisco.



Secondo indiscrezioni, il potente gas tossico – presumibilmente fuoriuscito dalle batterie dell’imbarcazione – sarebbe stato inalato dal giovane skipper. L’ipotesi - riportata anche dalla Nuova Sardegna - emergerebbe a seguito degli esiti dell’autopsia e dagli esami tossicologici e istologici depositati nei giorni scorsi in Procura a Tempio Pausania.

La pm Milena Aucone aveva aperto un fascicolo per omicidio colposo contro ignoti, ora si attendono nuovi risvolti.

