L’ex presidente del Cagliari, Massimo Cellino, positivo al Covid-19

Cagliari, 20 aprile 2020- “Sono in camera, isolato dalla mia famiglia” a dare la notizi lui stesso in un’intervista rilasciata ieri al Giornale di Brescia. L’ex presidente del Cagliari, Massimo Cellino, dopo aver fatto tre settimane di quarantena a Brescia è tornato per Pasqua nella capitale della Sardegna con un volo privato autorizzato dalla Protezione Civile.

Ad andare a prenderlo sua moglie con tutte le massime protezioni, affinchè non avesse contatto con altre persone.

L’imprenditore, che ha fatto un altro periodo di quarantena a Cagliari città dove ha anche donato 5 respiratori, ha dichiarato di avere contratto il virus con sintomi di stanchezza eccessiva e dolori forti alle ossa.

All’ospedale, durante i controlli, l’esito del test sierologico è risultato positivo con avvenuto sviluppo degli anticorpi e tampone negativo. Se riconfermato nelle prossime ore accerterebbe che il presidente del Brescia ha dato finalmente un calcio alla malattia.