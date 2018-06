Gallura, chiusura sedi Inps: chiesto intervento della Regione

Olbia, 21 giugno 2018 – Nuovo grido d’allarme per la paventata chiusura di alcune sedi Isp nel Nord Sardegna e in particolare in Gallura. A lanciarlo è il consigliere regionale gallurese Giuseppe Meloni, il quale ha chiesto l’intervento del presidente della Regione Sardegna, Francesco Pigliaru.

“Le notizie sulla chiusura di alcune sedi INPS della Provincia di Sassari ed in particolare della Gallura, (sede di Tempio) ed il declassamento di altre, si fanno via via più insistenti. Se questa è la prima risposta ai bisogni dei Sardi, da parte del nuovo governo, mi pare stiamo partendo con il piede sbagliato – afferma Giuseppe Meloni, consigliere regionale Pd -. L’allarme è stato da ultimo lanciato dal presidente della commissione provinciale dell’Inps, Alberto Farina“.

“Bene fa il Presidente del Consiglio Regionale a ricordare la carenza di personale che già oggi non consente ai cittadini Sardi di usufruire di un buon livello dei servizi erogati Dall’INPS, essenziali soprattutto per i cittadini più deboli – conclude Meloni -. Chiedo pertanto l’intervento del Presidente Pigliaru presso il Governo, al fine di rappresentare le ragioni dei cittadini Sardi già penalizzati da numerosi tagli, chiusure e accorpamenti degli Uffici statali e di servizi essenziali quali Poste e Uffici finanziari”.