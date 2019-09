In Gallura c’è fermento tra i giovani sardisti

Olbia, 8 settembre 2019- In Gallura nasce un nuovo movimento politico giovanile, un movimento per dare voce ai giovani galluresi che abbracciano gli ideali del Partito Sardo d’Azione e desiderano avvicinarsi all’impegno civico e politico.

La coordinatrice del Gruppo Giovani Sardisti Antonella Scarfó e il segretario provinciale Partito Sardo d’Azione Gallura Gianni Sarti, alla presenza di una delegazione del Gruppo Giovani (Alessandro Migliarese, Andrea Masala, Giorgio Sotgiu), si sono incontrati al fine di creare una Gioventù Sardista nel territorio della Gallura.

In un momento storico dove i giovani sono sempre più sfiduciati dalle istituzioni e dal mondo politico, il movimento giovanile afferente al Partito Sardo d’Azione nasce col compito di dare voce e speranza ai giovani.

“Vogliamo fare un appello a tutti i giovani: il futuro è giovane ed è Sardista”. La loro coordinatrice, appena stata eletta a Cagliari come consigliera comunale, è stata la donna piú votata del centro destra. Grazie a questo ottimo risultato e spinti dalla voglia di formare la futura classe dirigente politica, Antonella Scarfó ha deciso di ampliare il gruppo Giovani Sardisti alla Gallura.

La persona individuata come referente momentaneamente è Gianni Sarti che si occuperà di raccogliere adesioni per i tutti gli under 35 interessati ad aderire al progetto Sardista. Fortza Paris il nostro progetto consiste nel creare un gruppo di giovani che credano negli ideali del Sardismo, che consciamente si avvicinino ai valori del Popolo Sardo.

Affermare il diritto del popolo sardo alla libertà ed alla felicità. Vogliamo fare un appello a tutti i giovani: il futuro è giovane ed è sardista, siate orgogliosi della vostra terra e del vostro popolo, affermate la sovranità del popolo sardo. Se vi riconoscete in questi ideali e valori, anche voi fate parte della grande famiglia del Partito Sardo d’Azione.